 

В Раде указали на перспективы Зеленского стать последним президентом Украины

30.06.2020, 7:16, Новости дня

Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаУкраина близка к тому, чтобы стать парламентской республикой, а Владимир Зеленский может оказаться последним президентом страны, сообщил депутат Верховной рады, сопредседатель партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Вадим Рабинович.

Политик подчеркнул, что еще год назад на президентских выборах Зеленского, который «столько обещал народу», поддержали три четверти граждан, однако большинство из них уже разочаровались из-за действий власти, передает РИА «Новости».

Теперь, считает депутат, президент «73 процентов украинцев» начинает «заигрывать» с 20 процентами тех, кто за него не голосовал. По мнению парламентария, президент Украины не знает, что делать с государством.

«У Зеленского была огромная возможность сделать нашу страну процветающей, но пока просвета не видно. Я еще год назад сказал: «президент Украины Владимир Зеленский будет или самым успешным президентом, или последним президентом Украины, потому что мы станем парламентской республикой», – и я думаю, что сегодня мы близки ко второму варианту!» – заключил Рабинович.

Ранее глава политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь», депутат Верховной рады Виктор Медведчук обвинил Зеленского в нарушении конституции Украины.



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