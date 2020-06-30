“Погода 24”: снова ливни

30.06.2020, 7:10, Новости дня

На северо-запад РФ надвигается шторм! Где сильнее всего разгуляется ветер? Будут ли дожди настолько же мощными, как днем раньше на Волге? И когда ненастье выйдет на пик в Санкт-Петербурге?

В ночь на понедельник под удар стихии попал Саратов. По городу после ливня в пору было перемещаться на лодке, на что и намекнула группа молодых людей. Дождь был настолько сильным, что размыл асфальт на одной из улиц и разрушил участок набережной. А во второй половине дня хляби небесные разверзлись уже над Ростовской и Волгоградской областями. Грозе в Новочеркасске и пригороде Ростова-на-Дону предшествовала пыльная буря. Ветер разбушевался и на Нижней Волге. В Калаче-на-Дону шквалом повредило кровли на жилых домах.

Шторм и ливни связаны с продвижением холодного фронта. Ночью его облачные поля накрыли Среднюю Волгу. Здесь местами выпало около половины месячной нормы осадков. Не менее экстремальные грозовые ливни днем прошли в ростовских и волгоградских степях.

Сегодня фронтальный раздел будет смещаться на восток. В то же время с запада на Русскую равнину прорывается новая порция дождевых туч.

В начале недели под раздачу попали страны Европы. На юге Австрии мощные дожди даже привели к наводнению. Затапливало дома также в Германии, Ирландии и Чехии.

Сегодня теплый атмосферный фронт вторгнется на запад Европейской России. В эпицентре непогоды окажутся Псковская, Новгородская и Ленинградская области. Здесь местами может выпасть свыше 20-30-ти мм за сутки.

До Санкт-Петербурга ненастье доберется во второй половине дня, а достигнет максимального размаха к вечернему часу пик. По модельным оценкам, на северную столицу за 6 часов может вылиться около 12-ти мм дождя. Обычно такое количество влаги в городе на Неве фиксируется за одну июньскую неделю.

Еще ярче стихия проявит себя на западе Ленинградской области. Например, на Выборг и Кингисепп за сутки может обрушиться от 30-ти до 40-ка мм осадков. В то же время на востоке региона ливни будут заметно слабее.

Как и накануне, продвижение атмосферного фронта будет сопровождаться усилением ветра. Самые сильные порывы, свыше 20-ти м/с, прогнозируются на территории Псковской, Новгородской и западе Ленинградской областей. В сочетании с интенсивными осадками это может создать проблемы с транспортным сообщением, спровоцировать обрывы линий электропередачи и обрушение слабо закрепленных конструкции.

Текст:

Метеовести