Российские военные в Сирии приняли участие в голосовании по поправкам к Конституции

30.06.2020, 6:30, Новости дня

Военнослужащие на авиабазе Хмеймим, пункте материально-технического обеспечения ВМФ Тартус, а также удаленных наблюдательных постах и местах дислокации военной полиции в Сирии, отделах Центра по примирению враждующих сторон приняли участие в голосовании по внесению поправок в Конституцию России.

Голосование прошло с соблюдением строгих мер санитарной безопасности. Все пункты голосования и прилегающие территории обработали специалисты войск РХБ защиты, всем голосующим измеряли температуру, выдавали перчатки и дезинфицировали руки, передает ТАСС.

На авиабазе Хмеймим в честь важного дня даже играл военный оркестр. Именно здесь проголосовало командование группировки Вооруженных Сил РФ в Сирии, а также военнослужащие и гражданский персонал базы. Еще один пункт для голосования оборудовали на севере Сирии на аэродроме Метрас, где когда-то была американская база. В таких отдаленных уголках страны организовать голосование помогают члены избирательной комиссии при посольстве России. На эту авиабазу их доставили на вертолете.

«Мы проводим голосование в труднодоступных местах, где каждый военнослужащий может принять участие в голосовании и отдать свой голос… Готовим бюллетени, списки и выезжаем на данную территорию для голосования. При посольстве РФ назначаются члены участковой избирательной комиссии, которые выполняют непосредственные задачи по выездам на участки, где будут голосовать военнослужащие», – рассказала представитель комиссии Елена Кулешова.

В Сирии кроме российских военнослужащих находятся и гражданские. Они приехали выразить свое отношение к поправкам в консульство РФ в Латакии, голосовали в рабочем кабинете консула. «Каждому российскому гражданину, проживающему вдали от Родины, тем более в Сирии, стране воюющей, очень важно ощущать сопричастность к тем событиям, которые происходят на Родине. Поэтому столько людей сейчас приходят на участок», – подчеркнул заведующий консульским отделом Заур Гусейнов.

В Центре примирения в Алеппо проголосовали военные полицейские и сотрудники ЦПВС. «За сутки до проведения голосования были проведены экспресс-тесты среди привлекаемого личного состава на содержание иммуноглобулинов. Сегодня проведена двухфазная обработка и соответственно весь личный состав обеспечен средствами индивидуальной защиты в виде масок и одноразовых перчаток», – рассказал представитель медицинской службы в Алеппо Игорь Бровко.

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию проходит в РФ с 25 июня по 1 июля. Среда, 1 июля, будет выходным днем. Помимо голосования до основного дня, предусмотрено голосование вне помещения для голосования (в том числе на придомовых территориях), бесконтактное голосование на дому, дистанционное электронное голосование в Москве и Нижегородской области и голосование по месту нахождения с помощью механизма «Мобильный избиратель».

По данным ЦИК, участие в голосовании по закону о поправках к Конституции за четыре дня приняли более 40 млн человек. Явка составила 37,2% от числа избирателей. По данным ВЦИОМ, из проголосовавших россиян поправки поддержали 76% граждан.