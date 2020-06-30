Экс-супруга Михаила Ефремова озвучила свою версию ДТП в центре Москвы

30.06.2020, 6:30, Разное

Бывшая жена актера Михаила Ефремова назвала свою версию смертельного ДТП в центре Москвы. По словам Ксении Качалиной, актер долгое время «испытывал муки из-за сильной астмы», чтобы облегчить приступы он мог принимать сильнодействующие вещества, которые у него обнаружили в крови.

Ксения Качалина утверждает, что у ее экс-супруга Михаила Ефремова часто возникали приступы удушья, поскольку он страдал из-за астмы. Очередной такой приступ мог привести к потере управления внедорожником, когда актер вылетел на встречную полосу. Все обвинения, в которых говорится, что именно она виновна в пристрастии артиста к запрещенным веществам, Качалина отрицает.

Экс-супруга жалуется, что сейчас на нее усилились нападки, многие распространяют слухи, будто она сумасшедшая. Кроме того, Ксения Качалина уверена, что их с Ефремовым дочь Анна Мария будет только рада, если ее отец окажется в тюрьме, а она попадет в психиатрическую лечебницу.