Мнение: Список дезертиров из ВСУ. 2014-2019

30.06.2020, 6:25, Разное

Украинская хакерская группа "Берегини" https://t.me/hackberegini выложила базу украинских дезертиров (опять какие-то украинские штабы информационно протекают), состоящих на учете в Военной Службе правопорядка.

В выложенной базе (или фрагменте базы) представлены личные данных 6929 человек служивших в сухопутных частях ВСУ и дезертировавших в 2014-2019 годах – от полковников до рядовых. Указана в/ч откуда произошло дезертирство, а также дата ухода из в/ч.

Разумеется, это далеко не все дезертиры – свои списки есть в ВМСУ, СБУ, ГУР МОУ, МВД, НГУ и т.д.

Скачать базу в Excel-формате можно по ссылке – https://dropmefiles.com/uY2s5 – ссылка доступна неделю (кому интересно, качайте)

PS. Кстати, нажравшегося ВСУшника, который напился до скотского состояния и попер через границу в Крым, суд оставил под арестом до сентября.

Вангую, что его на кого-нибудь с оказией поменяют в рамках точечного или коллективного обмена пленными, если он конечно не изъявит желания остаться в Крыму и откажется возвращаться на Украину, где про него рассказывают, что его ФСБ утащила с опорного пункта.