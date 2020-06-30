Парламент Китая принял закон о нацбезопасности в Гонконге

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30.06.2020, 6:08, Новости дня

Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаПостоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей (ПК ВСНП, высший законодательный орган) принял закон об обеспечении национальной безопасности в Гонконге, сообщила South China Morning Post.

По имеющимся у издания сведениям, правовой акт вступит в силу 1 июля, в 23-ю годовщину перехода бывшего британского анклава под китайский суверенитет. За его утверждение проголосовали все 162 члена ПК ВСНП. Текст документа пока не разглашается, передает ТАСС.

Новый закон нацелен на предотвращение и наказание действий, которые угрожают национальной безопасности в Гонконге: сепаратизма, терроризма, подрыва государственной власти и сговора с иностранными антикитайскими силами. По предварительным данным, закон предусматривает возможность пожизненного заключения в качестве максимальной меры наказания для наиболее серьезных нарушителей.

Благодаря этому юридическому акту власти Китая смогут пресекать действия радикалов, устраивавших с июня по ноябрь 2019 года беспорядки, из-за которых пострадала экономика специального административного района.

Закон предусматривает создание на территории Гонконга специальной силовой структуры, подотчетной центральному правительству КНР. По имеющимся у издания сведениям, новое подразделение возглавит один из заместителей министра общественной безопасности КНР.

Напомним, 27 мая госсекретарь США Майк Помпео заявил Конгрессу об утере Гонконгом автономии от КНР. В связи с этим 26 июня США ввели против Китая«гонконгские» санкции.

В понедельник США лишили Гонконг торговых преференций, а также объявили о прекращении экспорта американской военной продукции и технологий двойного назначения.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о подготовке Китая к «финансовому разводу» с Америкой.



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