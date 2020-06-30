На Крымском мосту открывается грузовое движение железнодорожных составов

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30.06.2020, 6:03, Новости дня

Железнодорожная часть для грузовых поездов откроется во вторник на Крымском мосту. Это даст новые возможности для развития промышленности и торговли на полуострове, а также снизит цены на основные поставляемые товары.

Первые грузовые поезда пройдут сегодня навстречу друг другу, сообщает телеканал "Россия 24". Один со стороны Кубани. Он будет везти цистерны с бензином, вагоны с удобрениями, зерновозы, цементовозы и платформы, груженные рельсами. Другой поезд — со стороны Крымского полуострова. В нем будет продукция местных предприятий, в том числе сода и известняк.



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