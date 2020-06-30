Родители дошкольников начали получать пособия

30.06.2020, 6:03, Новости дня

Россияне начинают получать выплаты на детей в возрасте от 3 до 7 лет. При этом родителям не пришлось собирать множество справок и других документов для оформления пособия.

Любовь Семенова — мама 5-летней Полины. Семья уже год живет на одну зарплату мужа. Когда в феврале этого года Президент РФ Владимир Путин в своем обращении предложил предусмотреть ежемесячные выплаты на детей от 3 до 7 лет — такой новости родители Полины обрадовались. Ведь расходы на ребенка составляют большую часть семейного бюджета.

"Дети дошкольного возраста, получается все кружки у нас — платные. Поэтому какую-то часть кружков можно оплатить с этих денег, также заплатить за садик, ну или что-то приобрести для ребенка", — рассчитывает Любовь Семенова, жительница Архангельска.

Заявления на пособие официально начали принимать с 20 мая этого года. Любовь Семенова записалась в МФЦ, принесла необходимые документы и семья стала ждать. Деньги в размере 6 тысяч 387 рублей поступили на счет пару дней назад. Теперь такая выплата будет ежемесячно приходить в течение всего года — до мая 2021-го.

"Выплата в возрасте от 3 до 7 лет она является инновационной для отделения социальной защиты населения, потому что впервые мы принимаем только заявление от гражданина. Все остальное делаем самостоятельно через систему межведомственных запросов. Нам отводится согласно порядку до 10 рабочих дней на межведомственные запросы и ожидание ответа на эти запросы", — пояснил Владимир Торопов, директор Архангельского областного центра социальной защиты населения.

Самый удобный способ подачи заявления — через портал госуслуг. Также можно записаться на прием в МФЦ или прийти в отделение почтовой связи. Такая социальная выплата начисляется с 1 января 2020 года, и подтверждать право ее получения необходимо не чаще чем 1 раз в 12 месяцев. Для этого опять достаточно будет одного заявления.

"При назначении этой меры обязательно учитываются доходы семьи — один прожиточный минимум должен быть на каждого члена семьи. Поэтому здесь, в отличие от многих других мер, мы запрашиваем у наших партнеров. При этом у Президента было четко сказано о том, что родители не должны совершенно ходить со справками ни по каким инстанциям, ни по каким конторам", — пояснила Елена Молчанова, министр труда, занятости и социального развития Архангельской области.

На сегодня размер выплаты составляет половину от прожиточного минимума региона, в конце этого года, по указу президента РФ будет рассмотрена возможность повышения данной социальной выплаты до размера прожиточного минимума.