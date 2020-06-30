 

Фонд гарантирования вкладов продал активы ликвидированного “Дельта Банка” с дисконтом 95%

30.06.2020, 6:00, Новости дня

Об этом сообщило издание FinClub.

В четыре пула активов на сумму от 249 млн до 298 млн грн вошли преимущественно права требования по ипотечным кредитам.

“Дельта Банк” был признан неплатежеспособным в марте 2015 года. В октябре Национальный банк Украины ликвидировал финучреждение. Правоохранители подозревают бывшее руководство банка в хищениях средств.

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Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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