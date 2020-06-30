В Украине за неделю провели более 27 тыс. проверок на предмет соблюдения карантина

30.06.2020, 6:00, Новости дня

В Украине за прошедшую неделю провели 27 667 проверок на предмет соблюдения учреждениями санитарно-гигиенических и противоэпидемических требований в части проведения массовых мероприятий в период карантина. Об этом 29 июня сообщает пресс-служба Министерства развития общин и территорий Украины.

По данным Госпродпотребслужбы, по состоянию на 29 июня проведены проверки 8395 заведений общественного питания, 3363 агропродовольственных рынков и 15 909 объектов торговли продовольственными товарами.

Отмечается, что чаще всего фиксировалось нарушение масочного режима, отсутствие термометрии на входе, а также превышение допустимого количества людей в помещении.

“Понимая, в каком тяжелом экономическом состоянии сейчас вся страна и как каждый бизнес “минусами” реагирует на коронавирус, считаю, что работать предпринимателям и учреждениям надо. Но работать ответственно. Ведь последствия могут быть еще более болезненными, если мы сейчас не отнесемся с максимальным уровнем сознания к ограничениям и необходимости соблюдения санитарных норм”, – подчеркнул министр развития общин и территорий Украины Алексей Чернышов.

С 11 мая правительство начало отменять строгие ограничения, а 22 мая был введен так называемый адаптивный карантин: региональные власти получили право ослаблять ограничительные меры при улучшении эпидемической ситуации.

С начала июня в Украине возросло количество выявляемых за сутки случаев COVID-19. 25 июня суточный прирост достиг максимума с начала эпидемии – коронавирус подтвердили 1109 лицам.

28 июня количество новых случаев коронавируса в Украине существенно снизилось – до 646, это минимум с 9 июня. Всего, по последним данным, коронавирус в стране выявили у 43 628 человек, из них 1147 скончались, а 19 027 вылечились.