Во все щели

30.06.2020, 5:55, Разное

Голосование за поправки в Конституцию происходит самыми необычными способами: под избирательные участки приспособили даже пни и карусели.

Петр Саруханов / «Новая газета»

С 25 июня в РФ началось общероссийское голосование, которое должно легитимизировать обнуление президентских сроков Владимира Путина, а также закрепить еще ряд значительных и не очень поправок в действующей Конституции. Голосование проходит частично в электронном формате, люди также могут прийти на свои избирательные участки заранее (вся процедура растянута на неделю, до 1 июля).

Однако в эпоху пандемии коронавируса избирательные участки были частично вынесены на открытые пространства. Власть столкнулась с лицом реальной уличной России: волеизъявляться гражданам было предложено в антураже пней, детских площадок и обшарпанных домов. Особенно креативные представители избирательных комиссий пошли еще дальше и использовали в интересах голосования все, что попадалось под руку.

«Новая газета» планировала провести собственный конкурс на лучшую выездную УИК в России. Однако смекалка российских чиновников в каждом конкретном случае достойна награды, кого-то одного выделить очень сложно. Смотрите эту подборку:

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