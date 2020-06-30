 

Во все щели

30.06.2020, 5:55, Разное

Голосование за поправки в Конституцию происходит самыми необычными способами: под избирательные участки приспособили даже пни и карусели.

Петр Саруханов / «Новая газета»

С 25 июня в РФ началось общероссийское голосование, которое должно легитимизировать обнуление президентских сроков Владимира Путина, а также закрепить еще ряд значительных и не очень поправок в действующей Конституции. Голосование проходит частично в электронном формате, люди также могут прийти на свои избирательные участки заранее (вся процедура растянута на неделю, до 1 июля).

Однако в эпоху пандемии коронавируса избирательные участки были частично вынесены на открытые пространства. Власть столкнулась с лицом реальной уличной России: волеизъявляться гражданам было предложено в антураже пней, детских площадок и обшарпанных домов. Особенно креативные представители избирательных комиссий пошли еще дальше и использовали в интересах голосования все, что попадалось под руку.

«Новая газета» планировала провести собственный конкурс на лучшую выездную УИК в России. Однако смекалка российских чиновников в каждом конкретном случае достойна награды, кого-то одного выделить очень сложно. Смотрите эту подборку:

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕЛучший выездной УИК России: фотоконкурс во время голосования по поправкам в Конституцию. Присылайте свои варианты!

Источник: Новая газета



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

29.05 / Мнение: Расширение баз

30.04 / Половое созревание у нынешних девочек происходит раньше, чем у их мам

12.05 / Дмитрий Песков заразился коронавирусом

04.05 / IT-эксперт с помощью смартфона «скопировал» изображения реальных объектов и перенес в Photoshop

28.05 / Писатель Пегов заявляет, что МН17 сбили спецслужбы трех стран

10.06 / Медики назвали 5 болезней, способных убить человека за одни сутки

01.06 / Мнение: Отношение царя к оппозиции, Трамп против соцстей и «самые злобные собаки»

16.04 / ФСИН назвала заказным бунт в ангарской исправительной колонии

18.05 / Получил одобрение США: Лукашенко решился на сделку с американцами

21.05 / Скандалы: Ценный груз Игоря Шувалова

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска