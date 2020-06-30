 

Худрук МХАТа призывает «поставить на место» Михаила Ефремова

30.06.2020, 5:53, Разное

Художественный руководитель МХАТ им. Горького Эдуард Бояков считает, что актера Михаила Ефремова, по вине которого в центре Москвы произошло смертельное ДТП, необходимо «поставить на место». По словам творческого деятеля, не только Ефремов, но и те, кто потакали его выходкам, «шли к этому» всю жизнь.
Эдуард Бояков полагает, что у Михаила Ефремова развилось чувство безнаказанности, поскольку многие снисходительно относились к его выходкам и высказываниям. При этом касается это не только актера, но и других т.н. «звезд», создающих в стране интеллектуальную повестку. Поэтому данной тенденции необходимо противостоять.

Худрук МХАТа призывает «поставить на место» Михаила Ефремова, заявляя, что это способно остановить «развитие плесени», куда попадают необремененные духовным авторитетом или интеллектом люди, просто потому, что они обладают какими-то талантами, например, актерским мастерством.

Сейчас Ефремов находится под домашним арестом. Туда его отправили после совершенного им смертельного ДТП, актер в пьяном виде сел за руль внедорожника и врезался в фургон на встречной полосе.



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