Мнение: Последним снял пионерский галстук – последним сниму маску

30.06.2020, 5:45, Разное

Говорят, что последними перестанут носить маски некрасивые девушки. А мне кажется, что я. Пионерский галстук, кстати, когда их все снимали, я тоже снял последним. Надо мной смеялись, спрашивали: “Зачем таскаешь на шее эту красную тряпку?!” Такие времена интересные наступали – советское стало “поганым совком”. А я отвечал: “Так надо, тебе не понять”. Так надо – носить галстук тогда, носить маску сейчас ради безопасности моих близких, и даже ради безопасности незнакомых мне людей. Да, помогает не всегда. Но процент возможности заражения этой проклятой болезнью, которая поразила всю планету, снижает.

Пришло лето тогда в СССР. Кончился учебный год. Только тогда я снял галстук. Сложил его аккуратно, и убрал в ящик секретера.

Всю весну одноклассники пытались надо мной смеяться. Я не обижался. Бессмысленно смеяться над тем, у кого в голове есть четкая картина мира, где советский – это значит – самый чистый душой и сердцем, честный и порядочный до конца человек. И слово держит. И мальчишка 14 лет в это свято верил и был отчасти прав. Они выбрасывали, рвали галстуки у меня на глазах, а я носил. Шутка хорошая появилась тогда же. “Как повяжешь галстук, береги его – есть на чем повеситься в случае чего”. Но я носил. Вешаться не собирался.

А моя прабабушка тогда же собирала все номера газеты “Правда”. А прадед уже умер к тому времени. Но когда-то он командовал Ростовским фронтом, изгоняя белых из России. Егоровы. Мой род. Мое родовое гнездо. Русские красные люди. Бабушка-профессор, конечно, была другой. Она – из польских дворян и священства. А прадед и прабабка, которые взяли ее в семью, верили в Идею всеобщего равенства и братства, в то, что наступит коммунизм, уверены были, что все так и будет. Снять галстук было равносильно предательству своих красных предков. А в предках у меня значились именно они – баба Мура, прабабушка, у нее в Орденах за Гражданскую я нашел значок Ворошиловского стрелка, и потом прочел, что это значит – она была снайпером, видимо. А прадед вообще носил шашку и именные часы, подаренные лично кем-то очень высокого звания. И весь фронт за собой вел. И ее тоже забрал из Ростова. Привез в Москву откуда-то с фронта.

В комсомол я уже не попал. Его не стало. Вообще не стало страны, где я родился – СССР. Умерла прабабушка. От нее остался только запах, который я любил. Я жил в ее комнате, впитывал его. И долго не выбрасывал стопки “Правды”. А еще – старые фотографии. И ордена, награды, удостоверения ответственного работника – все хранилось там, на полках, в старом шкафу. Ее очень уважали и ценили.

Я ношу маску. Люди – уже нет. Не носят. Иду по улице, захожу в магазины – и там все без масок. Они или не верят, что можно заразить других. Или им наплевать на других. Они – не советские. Не совки. Но и западными не стали. Идея коммунизма мертва. Но на какой-то почве должны расти дети. Долгое время они росли с американской идеей – главное, заработать много денег. Американская мечта стала их идеологией. Сам такой был. А сейчас я читаю сыну Отче наш утром и иногда вечером перед сном. Идеи те же – справедливость, равенство, братство. И такие простые истины, в которые я верил мальчишкой, и в которые хочу, чтобы верил мой сын – не укради, не убий, не возжелай жену ближнего своего. Но не надо думать, что я такой хороший вдруг.

Лет с 15-16 и до 35 я прожил совсем без идеалов. Я разочаровался. Я стал циником. Учился, работал, любил женщин, заколачивал бабки, плыл по течению. Никому не верил, никого не боялся, ни у кого ничего не просил. Закон можно было и обойти. Главное – справедливость, своих не бросать, предателей не прощать, и бабло на кармане. Пребывал я при этом в полном цинизме и разочаровании, как потом осознал, прочитав множество книг, написав свои – и книги и статьи, которые только и делали, что развенчивали мифы и критиковали, но не давали почвы под ногами людям, которым она так нужна. Всем нужна Вера. Ну или Идея. Или хотя бы вера в науку, которая говорит – носите маски, пока есть такая рекомендация.

Маленький вклад в борьбу с пандемией – надень маску, и если ты бессимптомный носитель, хапнув вирус, ты не заразишь и не убьешь старика, случайного встречного. Но большинство не хотят сделать даже это. Как и Библию прочесть – им тяжело. Кстати, Библию я читал сразу после очередной биографии Ленина (зарубежной), где рассказывалось, как всю жизнь Ильич бездельничал за границей (правда, был уникальным мыслителем – но в писаниях его порой заносило, что надо бы кое-кого подрасстрелять) и клянчил деньги у сестер и матери.

Вера – дар. Идея – необходимость. Корни – основа. Дать другому важнее, чем взять себе.

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