Мнение: Атлас деколонизации США

30.06.2020, 5:18, Разное

Для тех кто волновался на тему того, что молчат представители коренных народов.

Красными точками отмечены форты (не все, но многие), которые использовались для покорения и геноцида коренных народов Северной Америки.

А вот оригинальные названия, которые в теории могут быть восстановлены в рамках борьбы с проклятым прошлым.

Всего насчитавается более 500 племен, чьи исторические названия были стерты с карты США. До недавнего времени.