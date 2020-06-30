 

Мнение: Атлас деколонизации США

30.06.2020, 5:18, Разное

Для тех кто волновался на тему того, что молчат представители коренных народов.
Красными точками отмечены форты (не все, но многие), которые использовались для покорения и геноцида коренных народов Северной Америки.

А вот оригинальные названия, которые в теории могут быть восстановлены в рамках борьбы с проклятым прошлым.
Всего насчитавается более 500 племен, чьи исторические названия были стерты с карты США. До недавнего времени.

Источник: Colonel Cassad



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