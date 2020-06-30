VOAэкспресс 29 июня 2020

30.06.2020, 5:00, Новости дня

Обвинения

«Закон и порядок являются составными элементами американской мечты, но, если преобладает анархия, эта мечта рушится. Анархия на наших улицах недопустима, а гнева недостаточно», – заявила пресс-секретарь Белого дома Кейли Макэнани.

Ранее власти арестовали «более 100 анархистов за беспорядки и уничтожение федеральной собственности», а также выдвинуло обвинения против четырех человек за попытку снести статую Эндрю Джексона на Лафайет-сквер.

Артефакты

Кто построил первый маяк? Что должны были уметь делать строители маяков? И на что указывает факел Статуи Свободы? Узнайте в новом выпуске «Артефактов»

Американские рецепты

Продолжаем рубрику «Американские рецепты». В новом выпуске – рецепт, которым вы сможете удивить своих близких: соленые огурцы во фритюре. Жарить солёные огурцы начали в Арканзасе 70 лет назад, а сейчас их подают во многих американских ресторанах.

На первый взгляд, это блюдо кажется экстравагантным, если не сказать странным. Если задуматься о том, что в европейской и русской кухнях солёные огурцы добавляют в супы, например, в рассольник, то сразу становится понятно, что они прекрасно справляются с тепловой обработкой.

Борьба с расизмом и массовые переименования

Прощание с дядюшкой Беном и мороженым «Эскимо». Почему известные американские бренды меняют названия?