VOAэкспресс 29 июня 2020
30.06.2020, 5:00, Новости дня
Обвинения
«Закон и порядок являются составными элементами американской мечты, но, если преобладает анархия, эта мечта рушится. Анархия на наших улицах недопустима, а гнева недостаточно», – заявила пресс-секретарь Белого дома Кейли Макэнани.
Ранее власти арестовали «более 100 анархистов за беспорядки и уничтожение федеральной собственности», а также выдвинуло обвинения против четырех человек за попытку снести статую Эндрю Джексона на Лафайет-сквер.
Артефакты
Кто построил первый маяк? Что должны были уметь делать строители маяков? И на что указывает факел Статуи Свободы? Узнайте в новом выпуске «Артефактов»
Американские рецепты
Продолжаем рубрику «Американские рецепты». В новом выпуске – рецепт, которым вы сможете удивить своих близких: соленые огурцы во фритюре. Жарить солёные огурцы начали в Арканзасе 70 лет назад, а сейчас их подают во многих американских ресторанах.
На первый взгляд, это блюдо кажется экстравагантным, если не сказать странным. Если задуматься о том, что в европейской и русской кухнях солёные огурцы добавляют в супы, например, в рассольник, то сразу становится понятно, что они прекрасно справляются с тепловой обработкой.
Борьба с расизмом и массовые переименования
Прощание с дядюшкой Беном и мороженым «Эскимо». Почему известные американские бренды меняют названия?
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Русская служба «Голоса Америки»
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