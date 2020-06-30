Сильный ливень затопил в Варшаве дороги и здания

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30.06.2020, 4:55, Новости дня

Сильный ливень превратил улицы Варшавы в реки, подтоплено несколько зданий и станция метро "Ратуш Арсенал".

Как передает ТАСС, стихия, обрушившаяся на польскую столицу, затопила площадь Трех крестов и Вислострада, трассу Лазенковская в районе Торвара, улицы Груецкая и Вислострада.

По информации пресс-секретаря коменданта мазовецкой пожарной охраны Кароля Кежковского, в городе подтоплены здания трех министерств — внутренних дел, окружающей среды, а также семьи, труда и социальной политики.

Спасатели работают во многих районах Варшавы, где затоплены подвалы, подземные гаражи и дороги. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий созывает экстренное совещание правительства.



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