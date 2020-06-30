Российский регбист протащил за собой 55-тонный вагон. Видео

30.06.2020, 4:55, Новости дня

Регбист московского "Локомотива" и по совместительству член сборной РФ по силовому экстриму Артем Кобанов протащил за собой пассажирский вагон общим весом в 55 тонн. Усилиями спортсмена транспорт проехал порядка 12 метров.

Прежде самым тяжелым видом транспорта, который российский стронгмэн тянул за собой, был 22-тонный автобус.

"С вагоном было ожидаемо сложно, особенно сдвинуть его с места – он поддался мне только спустя несколько секунд, в течение которых даже промелькнула мысль, что я себя немного переоценил, – признается Кобанов в интервью Rugger.info. – Но в итоге я протянул вагон около 12 метров".

"После финиша я, конечно, немного "поплыл": сказалась жара, предельная нагрузка и, отчасти, волнение. Но пришел в себя довольно быстро".

Кобанов является членом сборной РФ по силовому экстриму, рекордсменом страны и трехкратным призером чемпионатов мира. С 2020 года стронгмэн параллельно выступает за московский регбийный "Локомотив".