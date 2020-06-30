 

В Берлине подожгли здание рейхстага

30.06.2020, 4:54, Новости дня

В ночь на 29 июня в здании рейхстага в Берлине был совершен поджог, пишет B.Z.

Горела доска из ДСП, вставленная в оконный проем на восточной стороне здания. На месте найдены следы горючей жидкости.

По вызову прибыло около 50 пожарных, спустя 30 минут пожар был ликвидирован.

Днем полиция задержала подозреваемую в поджоге, выяснило издание. Был ли у нее политический мотив, пока неизвестно.

На деятельности служб парламента инцидент не отразился.

Рейхстаг был построен в 1894 году. 27 февраля 1933 года здание сильно пострадало в результате поджога. Это событие считается ключевым в установлении нацистской диктатуры в Германии: после пожара правящая НСДАП во главе с Адольфом Гитлером ограничила гражданские свободы населения и начала репрессии против коммунистов и социал-демократов.

Реконструкция исторического здания затянулась на десятилетия и завершилась в 1995 году. С 1999 года в рейхстаге заседает германский парламент – Бундестаг.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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