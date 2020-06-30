 

Иран выдал ордер на арест Трампа

30.06.2020, 4:51, Разное

…и потребовал от Интерпола объявить его в международный розыск.

Власти Ирана дали санкцию на арест Трампа из-за убийства американскими ВВС генерала Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани в аэропорту Багдада и уведомили об этом Интерпол. Об этом, как передает агентство Mehr, сказал прокурор Тегерана Аль-Каси Мехр.

«Судебная система Ирана выдала ордер на арест в общей сложности 36 лиц, причастных к убийству генерала Сулеймани, включая политических и военных чиновников из Соединенных Штатов и других стран. Мы уведомили об этом Интерпол», — рассказал он.

Прокурор обвинил всех причастных к убийству Сулеймани в терроризме и уточнил, что на первом месте в этом списке находится президент США Дональд Трамп.

Впрочем, в Интерполе пока не готовы дать американскому президенту и другим фигурантам дела «красный статус», уточняет Би-би-си. Представители организации пояснили, что устав строго запрещает «осуществлять какую-либо деятельность или вмешательство политического, военного, религиозного или расового характера».

Генерал элитного военного спецподразделения был убит американскими ВВС на рассвете 3 января неподалеку от аэропорта Багдада. Ракетный удар, в результате которого погиб командующий силами специального назначения «Кудс» Корпуса стражей исламской революции, был нанесен по приказу Дональда Трампа.

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Источник: Новая газета



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