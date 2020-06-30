Мнение: Как разграбили венесуэльские миллиарды
30.06.2020, 4:15, Разное
Приблизительно 24 миллиарда долларов венесуэльских государственных денег были разграблены, и администрация Трампа потратила как минимум 601 миллион долларов на строительство военизированной стены на границе США и Мексики.
С тех пор, как Соединенные Штаты предприняли попытку государственного переворота против избранного левого правительства Венесуэлы в январе 2019 года, государственные активы Венесуэлы на сумму до 24 миллиардов долларов были захвачены зарубежными странами, в первую очередь Вашингтоном и государствами-членами Европейского союза. Администрация президента Дональда Трампа использовала не менее 601 миллиона долларов из этих разграбленных венесуэльских денег для финансирования строительства пограничной стены с Мексикой, согласно правительственным документам, впервые рассмотренным Univision.
Во время своей президентской кампании 2016 года Трамп бесчисленное количество раз настаивал на том, что он « заставит Мексику платить », чтобы построить гигантскую стену, покрывающую примерно 2000 миль (3145 километров) ее северной границы.
Не в силах заставить страну профинансировать свой проект стоимостью 18 миллиардов долларов , который уже стоил примерно 30 миллионов долларов за милю на юге Техаса, Трамп обратился к другим сомнительным источникам финансирования.
Univision проверил записи Конгресса США и судебные документы и обнаружил, что администрация Трампа привлекла 601 млн. Долларов из «конфискованного фонда» Министерства финансов в дополнение к строительству стены.
По данным Univision, Соединенные Штаты изъяли не менее 1 миллиарда долларов венесуэльских государственных средств, которые, в свою очередь, как утверждали в Вашингтоне, предположительно были похищены государственными чиновниками.
Это в дополнение к еще миллиардам венесуэльских государственных активов, которые были незаконно захвачены администрацией Трампа, самым важным из которых является жемчужина Каракаса, нефтеперерабатывающий завод Citgo .
«Ни одна из частей этих денег … не была возвращена венесуэльскому народу», – сообщили в Univision. «Вместо этого большая часть денег собирается Департаментом юстиции и казначейства США и хранится в специальных конфискованных фондах, используемых в основном для финансирования расследований правоохранительных органов».
Коррупционный скандал Трампа был почти полностью проигнорирован основными корпоративными СМИ. Univision глубок копнул в своем собственным репортаже об этом в отчете, который поднял важные вопросы к оппозиции Венесуэлы, поддерживаемой США, и предоставил избранному правительству президента Николаса Мадуро широкие возможности для критики своих оппонентов.
Univision, крупнейшая корпоративная медиа-сеть в Соединенных Штатах, которая занимается проблемами латиноамериканцев, принадлежит частным акционерным компаниям , контролируемым миллиардерами , одним из которых является израильско-американский олигарх Хаим Сабан.
Основанный в Майами, де-факто столице латиноамериканских правых, этот массивный медиа-конгломерат выступает в роли рупора консервативных сил и корпоративных интересов в Центральной и Южной Америке.
В статье Univision, озаглавленной « Правовая битва за разграбленные миллиарды Венесуэлы, разгорается», говорится о назначенном США лидере переворота Хуане Гуайдо в качестве лидера предполагаемого «временного правительства» страны.
Univision также освободила США и европейские страны от обвинений в краже миллиардов долларов венесуэльских государственных денег, оправдывая воровство утверждениями о коррупции в правительстве Венесуэлы.
Однако тот факт, что отчет увидел свет, отражает растущий раскол между сторонниками венесуэльской оппозиции и их имперскими покровителями в Вашингтоне. Univision был явно расстроен тем, что администрация Трампа не дала самопровозглашенному «правительству Гуайдо» деньги, которые она украла у Каракаса. «Однако когда дело доходит до того, кто получает деньги от этих разграбленных активов, США, похоже, не желают отказываться от наличных», – разочарованно пишет Univision.
Univision не упомянула в отчете, что администрация переворота Хуана Гуайдо уже подвергалась многочисленным коррупционным обвинениям.
Главные оперативники Гуайдо потратили сотни тысяч долларов на предполагаемую «гуманитарную помощь» на роскошные отели, ночные клубы, обеды и одежду во время попытки государственного переворота под руководством США на границе Колумбии и Венесуэлы в феврале 2019 года.
Аня Парампил из Grayzone также рассказала о том, как союзники Гуайдо наблюдали за мошенничеством с целью ликвидации Citgo , самого ценного иностранного актива Венесуэлы, по сути, распродавая его североамериканским корпорациям.
Что касается миллиардов долларов венесуэльских государственных активов, похищенных западными правительствами, то нет никаких признаков того, что эти деньги когда-либо будут возвращены венесуэльскому народу.
В своей новой книге «Комната, где это произошло» бывший советник по национальной безопасности администрации Трампа Джон Болтон хвастался, что британское правительство «было радо сотрудничать в отношении шагов, которые они могут предпринять», чтобы помочь в попытках государственного переворота в Венесуэле, например, заморозив венесуэльское золото в Банке Англии, чтобы режим не мог продавать золото, чтобы продолжать действовать ».
Банк Англии до сих пор хранит около 1 миллиарда долларов золота, которое он украл у правительства Венесуэлы, и отказался вернуть его.
Бен Нортон
https://thegrayzone.com/2020/06/29/trump-stolen-venezuelan-money-border-wall-mexico/ – оригинал на английском языке
Ничего нового. Точно также разграбили ливийские миллиарды.
Все по накатанной -"установление демократии в стране с тираническим режимом" = "разграбление ее материальных и финансовых богатств".
Марионеткам используемым для уничтожения атакуемой страны достаются лишь крохи.
Источник: Colonel Cassad
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