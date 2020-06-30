Энергоустановка для лунной базы разработана в Курчатовском институте

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30.06.2020, 3:50, Новости дня

Патент на автономную систему, способную преобразовать тепловую энергию в электрическую, в том числе, в условиях лунной базы, получен специалистами Курчатовского института.

В описании изобретения отмечается, что система будет состоять из двух замкнутых контуров. Один из них включает солнечный коллектор, теплообменник горячего спая и циркуляционный насос. Солнечный свет будет попадать на коллектор, тепло будет проходить в теплообменник через трубопровод жидкометаллического контура и с помощью насоса возвращаться обратно для нагрева. Второй контур будет обеспечивать отвод тепла с помощью теплообменника холодного спая, который соединен с холодильником-излучателем трубопроводом

Автономная энергетическая установка будет производить необходимую для функционирования лунной базы энергию во время лунного дня, а ее избыток будет накапливаться для работы во время лунной ночи, передает ТАСС. Энергия может накапливаться как в классических аккумуляторных батареях, так и суперконденсаторах или механических системах аккумулирования энергии.

Концепцию российской лунной исследовательской программы головной научно-исследовательский институт госкорпорации "Роскосмос" — ЦНИИмаш — представил на международном аэрокосмическом салоне "Ле-Бурже – 2019". В соответствии с этими материалами, высадка человека на Луне намечена на 2030 год. Предполагается, что космонавты проведут на поверхности спутника Земли эксперименты и прикладные научные исследования. После этого планируются регулярные миссии на Луну и к 2035 году развертывание постоянной лунной базы.



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