Суд по делу “Хизб ут-Тахрир” в РФ вновь перенесли из-за коронавируса в СИЗО

30.06.2020, 3:48, Новости дня

Судебные заседания по делу так называемой красногвардейской группы “Хизб ут-Тахрир” в Южном окружном военном суде в Ростове-на-Дону перенесли, поскольку СИЗО, где содержат фигурантов дела Эскендера Абдулганиева и Арсена Абхаирова, закрыто из-за коронавируса. Об этом сообщил сайт правозащитного движения “Крымская солидарность”.

Следственный изолятор будет находиться на карантине минимум до 15 июля, выяснили правозащитники.

“На 29 июня было назначено судебное заседание в Южном окружном военном суде по “красногвардейскому” делу “Хизб ут-Тахрир”. Стороне защиты от секретаря судебного заседания стало известно, что 29 числа судебное заседание не состоится, по причине того, что СИЗО-5 Ростова-на-Дону, в котором содержатся наши подзащитные Абдулганиев и Абхаиров, находится на карантине в связи с выявленным заболеванием коронавирусной инфекцией у одного из следственно арестованных”, – рассказала адвокат Лиля Гемеджи.

По ее данным, у Абдулганиева и Абхаирова не было симптомов COVID-19 на момент закрытия СИЗО на карантин.

“Из-за отсутствия связи с нашими подзащитными и возможного риска заражения коронавирусной инфекцией мы опасаемся за их здоровье”, – добавила Гемеджи.

Последнее заседание по делу красногвардейской группы “Хизб ут-Тахрир” прошло 10 июня – подсудимым продлили арест до 14 сентября. На следующее заседание 15 июня фигурантов дела уже не доставили, поскольку СИЗО закрыли на карантин.

14 февраля 2019 года у Абдулганиева и Абхаирова прошли обыски. В отношении них открыли уголовные дела по подозрению в членстве в запрещенной организации. По версии следствия, не позднее 2017 года в Красногвардейском районе Рустем Эмирусеинов создал ячейку “Хизб ут-Тахрир”, а Абдулганиев и Абхаиров стали ее участниками.

15 февраля подконтрольный оккупационным властям “Киевский суд” в Симферополе взял их под стражу. Арестованных перевели в Ростов-на-Дону, где военный суд 29 января 2020 года начал рассмотрение дела.

“Хизб ут-Тахрир” – международная исламская политическая организация, призывающая к объединению всех мусульманских стран в халифат, но отвергающая террористические методы борьбы. Россия признала организацию террористической в 2003 году, деятельность “Хизб ут-Тахрир” на территории страны запрещена. В рамках украинского законодательства “Хизб ут-Тахрир” является легальной организацией. В странах Западной Европы и Северной Америки она также не запрещена, за исключением административных ограничений на ее деятельность в Германии.

Россия аннексировала Крым после силовой блокады воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.