Боевики трижды обстреляли укрепления украинских военных возле Крымского – штаб ООС

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30.06.2020, 3:48, Новости дня

Боевики трижды обстреляли укрепления украинских военных возле Крымского. Об этом 29 июня сообщает штаб операции Объединенных сил.

Сначала российские оккупанты использовали автоматические станковые гранатометы и стрелковое оружие, а позже – минометы калибра 120 мм, которые должны быть отведенными от линии соприкосновения сторон.

Помимо этого, противник дважды обстрелял украинских защитников вблизи хутора Вольный. Боевики открывали огонь из станковых и ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Также оккупанты дважды открывали огонь недалеко от Березового. Противник обстреливал украинских военных из ПТРК, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Всего с начала суток 29 июня вооруженные формирования РФ на Донбассе семь раз нарушили режим прекращения огня. В результате обстрелов ранения получили двое военнослужащих Объединенных сил. Их оперативно доставили в военно-медицинское учреждение и предоставили надлежащую медпомощь.

Силы ООС открывали по российским оккупантам ответный огонь.

Вечірнє зведення щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил станом на 17.00 29 червня 2020 року#ООС…

Posted by Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation on Esmaspäev, 29. juuni 2020

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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