Личное: Им можно всё!

30.06.2020, 3:30, Разное

Как думаете, что было бы с вами, если бы вы:

1) нарушили закон,

2) обозвали сотрудников полиции при исполнении чмом и говном,

3) осуществили бы в их адрес ряд угроз?



Фото: Соцсети

Просто представьте себя в такой дикой, нелепой ситуации. Вас — простого человека без телефонных номеров сильных мира сего в загашнике и бешеных бабок на счетах — привлекли бы за это к уголовной ответственности?

Думаю, что привлекли бы. Закон есть закон, не так ли?

Все 3 вышеуказанных действия совершила Анастасия Волочкова.

В селе Дивеево — карантин. Испитой морде Волочковой на это — плевать. Она же в своих собственных глазах — не тварь дрожащая, а право имеет!

Пролезла окольными путями на территорию монастыря и устроила там попойку. Приехали представители местной администрации и сотрудники полиции и вежливо попросили Настю соблюсти закон.

Приведу несколько фраз Волочковой из её разговора с людьми, крайне корректно исполняющими свои должностные обязанности:

1) Если бы вы были мужиками нормальными…

2) Вы занимаетесь какой-то хернёй просто!

3) Я урегулирую своим именем этот процесс, ре-бя-та!… Потому что вы не мужчины. Вы в намордниках этих будете ходить всю оставшуюся жизнь.

4) Вы вообще кто? Вы дорастите сначала до моего роста.

5) Вы кто вообще? Разъяснять он мне будет. Это я разъясню.

6) Вы кто вообще? Да вы чмо последнее!

7) Вы кто вообще? Говно!

8) Я сейчас позвоню человеку, который поставил того, кто сейчас это всё делает. Вы хотите скандала?… Да они хотят этого. Потому что им платят по пять тысяч рублей в месяц, а я живу в доме роскошном.

9) Если они сейчас это не закончат — я им такое завтра устрою. Они просто охренели.

Нет, я ничего не придумала. Вот видео, откуда я надёргала высказывания Волочковой:

Омерзительное поведение пьяной хабалки, которая считает себя выше закона.

Никому из вас и в голову не придёт оскорблять сотрудников полиции и угрожать им расправой. Почему? Да хотя бы потому, что вы осознаёте: это — уголовная статья, от которой вы не отвертитесь.

Почему же Волочкова ведёт себе иначе?

Не потому ли, что подобное поведение ей много раз сходило с рук? Не потому ли, что, нарушив закон, Настя вновь и вновь звонила высокопоставленным дядям и просила о помощи? Не потому ли, что эти дяди ей действительно помогали?

Поведение Волочковой в Дивеево — это поведение не просто пьяной хабалки, нарушающей закон и уголовный кодекс РФ, а хабалки, которая точно знает: за нарушение закона ей ничего не будет.

Позвонит, кому надо, — ей ещё и извинения принесут. На блюдечке с голубой каёмочкой.

Наши публичные скоты из раза в раз совершают административные и уголовные преступления, но их отпускают. Снова и снова. На дороге, когда они летят пьяные на своих авто. Из залов суда.

Отпустили Серебренникова, укравшего 129 миллионов. Отпустили Бочкарёву, пойманную за рулём с кокаином в трусах. Возможно, отпустят Ефремова, убившего человека. Пожурят и отпустят Волочкову.

А вас — нет. Вас за точно такое же поведение посадят.

Да: им — можно, а вам — нет.

Что чувствуете?