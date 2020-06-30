 

Chery готовит улучшенный кроссовер Tiggo 2 для России

30.06.2020, 3:15, Новости дня

Китайский бренд Chery сообщил о планах распространения на российский рынок нового паркетника Tiggo 2.

Вместе с тем модель удалось обнаружить во время передвижения на автовозе в пределах Москвы. Отличия нового кроссовера состоят в форме бамперов, боковых зеркалах, а также иных элементах, которые отсутствовали в предшествующем поколении Tiggo 2. Из технических параметров новинки следует выделить 1,6-литровый бензиновый мотор, который выдает 110 л.с. мощности. Новый паркетник приводится в движение вариатором.

В минимальной комплектации стоимость китайского кроссовера Tiggo 2 составит около 700 тысяч рублей, тогда как актуальное поколение автомобиля продается от 750 тысяч рублей. Эксперты не исключают, что усовершенствованный паркетник окажется крайне востребованным на рынке.



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