Мнение: Норильск у нас везде

30.06.2020, 2:55, Разное



Норильск. Техника комбината давит полицейскую машину (фото “Новая Газета”)

Начитался на ночь про Норильск всяких ужасов – один из немногих промышленных центров России, где мне так и не довелось побывать. И понятно, что все тамошние экологические катаклизмы, полное бесправие и забитость не только местного населения, но даже и местных властей (!) – это такой апофеоз современной провинциальной России. С горя полез смотреть свои записи прошлых лет – про то, что мне рассказывали рабочие разных предприятий на фокус-группах. И нашел вот эту “обобщенную стенограмму” – составил ее в свое время. Фокус ведь в том, что в России на всех производствах примерно одно и то же, меняются лишь города и отрасли. Почитайте – здесь важно то, что нет ни одного придуманного мной слова: все это говорили мне живые люди, настоящие рабочие.

– Ну, а как у вас с питанием на рабочем месте?

– Как-как. Судки с собой приносим.

– Да, все в судках.

– В баночках.

– А столовая как же?

– А нет у нас столовой.

– Как нет?

– Да закрыли еще в прошлом году.



– Почему?

– Да черт знает! Невыгодно, говорят.



– А как же обедать?

– Так вот, мы ж говорим: кто что с собой принес, то и едим.

– Гм… А подогреть? У вас там есть микроволновки, к примеру?

– У нас в цеху есть.

– А у нас нету. Мы на трубах греем. У нас же там температура – будь здоров!

– А у нас предыдущий начальник цеха – классный был мужик! Как пришел – спросил: а где ж вы едите? Мы говорим – да вот, кто как… Он говорит – непорядок! И предложил нам одну каморку у нас там освободить. Мы ее сами очистили, отремонтировали как смогли…

– В нерабочее время?

– Да, в основном. Ну, для себя же! Сделали там красиво. Скинулись – у нас там и микроволновка, и стол, чтоб чаю попить, и чайник, само собой. Уютно, хорошо. И столовая не нужна!

– Здорово. Классная история. Вот, а вы говорите, что ничего хорошего…

– Да. Вот только осенью у нас этого начцеха забрали, поставили другого. Тот как пришел – спрашивает: а это что у вас здесь? О! Отличная комната! Будем здесь агрегаты испытывать, как раз помещение нужно.

– И?

– Ну вот. Мы оттуда все вынесли, теперь там агрегаты испытываем. А комнаты приема пищи у нас опять нет.



– Мда… А что у вас с вредностью производства?

– Ну, вы ж были! Грохот, испарения, вибрация. Еще в 90-е нам всем молоко давали бесплатно. И надбавки были “за вредность”.

– А что сейчас с молоком?

– Сейчас электромонтажникам дают. А нам нет. Что странно: мы с ними в одном цехе работаем, одним воздухом дышим – у них есть молоко, у нас – нет. Обидно!

– А нам раньше “за вредность” платили 12% надбавки, а теперь платят 4%.

– А у нас “вредность” вообще убрали. Сначала было 12%, потом 8, потом вообще убрали.

– Комиссия приходила пару лет назад, делали переаттестацию рабочих мест. Воздух замеряли, шум. Всё меряли. Ну и говорят потом – а у вас нет вредности.

– Еще бы! Они ж специально в 7 утра приходят, когда агрегаты еще не запустили: понятно, что ни шума нет, ни воздух еще не отравился!



– Но, может, у вас там какие-то спецмероприятия какие-то проводили, специальные? В плане экологии? И стало чище?

– Да какие мероприятия!.. Никто ж ничего не делает по охране труда, мы ж вам об этом и говорим. А оборудование-то изнашивается, его тоже никто не меняет. Так что вредности только больше становится, “сифонит” отовсюду…



– То есть “вредность” убирают не потому, что стало менее вредно работать?

– Нет.



– А почему?

– А то вы не понимаете…

– А у нас на медкомиссиях у сурдолога – все глухие. Так и спрашивают: а! вы с завода? Можно и не мерить – у всех, кто больше 5 лет проработал, глухота той или иной степени. Но это профзаболеванием не считается.

– Не считается?

– Ну да. Вы ж с завода, говорят, там у всех так.

– Да, у нас глухота – не профзаболевание.

– Гм… Не понял, признаться. Но давайте дальше. Как у вас с доставкой на работу?

– Да плохо с доставкой. Раньше в ночную смену нас автобус отвозил и забирал – к нам ведь городской транспорт не ходит. А вот в этом году автобус продали. Нет у нас теперь автобуса.

– И как теперь?

– Теперь пешком ходим.

– Это сколько километров?

– 4 км.

– У нас 5 км.

– У нас минут 40 приходится идти. Очень неудобно.

– Особенно зимой, честно говоря. Мне особенно наших крановщиц жалко. Зимой, по темноте, 5 км топать…

– А у нас автобус есть!

– Ну, хоть у кого-то.

– Да, автобус-то есть. Только он теперь не наш, он с автобазы. У него четко: в 8 вечера он должен забрать людей со смены. Проблема только в том, что со смены, как правило, приходится задерживаться до 10, а то и до 11 вечера. А шофер не ждет – он же не наш. Он в 8 уезжает.

– И вы?

– Ну а нам что делать? И мы до города пешком идем, как и все. Зимой и минус 30 бывает, и минус 40…

– Давайте о хорошем поговорим. Как у вас с медобеспечением?

– У нас раньше медпункт был на предприятии. Производство опасное, в случае чего могли помочь… А теперь убрали.

– И у нас убрали.

– И у нас.

– А у нас медпункт пока есть. Но оттуда всех врачей сократили, сидит теперь фельдшер. Один. Только в дневную смену…

– То есть в ночную, считается, травм быть не может?

– Ну да. Сидит один, и лекарств у него почти никаких нет… Как, знаете, шутят: “У нас в медпункте из лекарств – одни носилки!”

– Ну теперь, если руку поранишь, замотаешь ее грязной тряпкой – и так и ходишь, работаешь дальше.

– Раньше у нас в медпункте даже прогревание было. Простудишься – идешь на прогревание…

– А теперь что?

– А теперь вывезли все. Ничего нет.

– А если вдруг травма?

– Ну что? Звоните, говорят, в “Скорую”. А пока она еще из города доедет…

– Значит, автобус убрали, столовую убрали, медпункт убрали. А что ж хорошего-то есть?

– Да что хорошего? Раньше, вон, 13-ю зарплату платили. По итогам года. Премии были квартальные.



– А теперь что, не платят?

– Да давно уж!.. Михалыч, когда 13-я у нас была последний раз?

– Я уж не помню…

– Лет 5 назад.

– Да больше!

– И квартальных премий не платят?

– Нет, что вы!

– А вообще, как вас поощряют? Ну, типа, знаете, “за ударный труд”? Можно, если вот особо хорошо работаешь, какую-нибудь прибавку получить? Поощрение?

(дружный смех)

– У нас знаете как говорят: “Если тебя не наказали – значит, уже поощрили!” (смех)

– У нас так не принято, поощрять. Лишить премии могут, а вот дать за труд… Такого не припомню.

– Да они и не могут.

– Кто они?

– Начальники. Они бы, может, и рады дать кому-то поощрение, но денег-то у них нет!

– Да, фонд зарплаты не увеличишь ведь.

– Разве что у кого-нибудь отобрать – тогда можно будет кого-то поощрить.

– Да, у нас только так.

– Хорошо. А как у вас с автоматизацией производства? Есть прорывы?

– Да какие прорывы…

– У нас про автоматизацию так шутят: “Кнопку нажал – вся спина в мыле!”

(дружный смех)

– У нас вот автоматизация: ключ, кувалда и руки (смех)

– Простите, не понял: что значит “кнопку нажал – вся спина в мыле”?

– Да очень просто: жмешь кнопку – и бежишь, к примеру, в соседний цех крутить задвижку.

– Задвижки ведь бывают будь здоров! У нас есть такие, которые раньше электропривод крутил 5 минут. А мы теперь эту же задвижку вдвоем крутим 2 часа.

– Как?!

– Ну, по очереди.

– А как же электромотор?

– А электромотор еще в 90-е сломался, запчастей для него не дают, денег, чтобы купить новый, тоже не дают. Поэтому решили: переделать автоматическую задвижку на ручную.

– Есть и такие, которые ввосьмером приходится крутить.

– Всей сменой собираемся.

– А про мотор говорят, что его еще при СССР делали, теперь такого и не найдешь…



– Интересно. Ну а как с грузами?

– Грузы мы руками грузим.

– А автопогрузчики?!

– Нет у нас никаких автопогрузчиков!

– Да нет, Петр, не помнишь, что ли? В углу цеха стоят!

– Точно! Да, были автопогрузчики!

– Но они уже лет 10 как встали. Запчастей для них нет, так и стоят.

– И поэтому грузят вместо них грузчики?

– Нет, грузчиков у нас сократили в этом году. Было 9, оставили двоих. Они и работают.

– Гм!… И как, справляются?

– Да как же им справиться?! Когда большой груз приходит, нас всех в помощь посылают: монтеров, слесарей, токарей…

– А краны как же?!

– Кранов у нас два осталось, на ходу – они в цехе постоянно нужны.

– Словом, с автоматизацией производства я понял: у вас происходит такая “автоматизация наоборот”…

– А что делать?

Действительно – что?