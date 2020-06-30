Мнение: Норильск у нас везде
30.06.2020, 2:55, Разное
Норильск. Техника комбината давит полицейскую машину (фото “Новая Газета”)
Начитался на ночь про Норильск всяких ужасов – один из немногих промышленных центров России, где мне так и не довелось побывать. И понятно, что все тамошние экологические катаклизмы, полное бесправие и забитость не только местного населения, но даже и местных властей (!) – это такой апофеоз современной провинциальной России. С горя полез смотреть свои записи прошлых лет – про то, что мне рассказывали рабочие разных предприятий на фокус-группах. И нашел вот эту “обобщенную стенограмму” – составил ее в свое время. Фокус ведь в том, что в России на всех производствах примерно одно и то же, меняются лишь города и отрасли. Почитайте – здесь важно то, что нет ни одного придуманного мной слова: все это говорили мне живые люди, настоящие рабочие.
– Ну, а как у вас с питанием на рабочем месте?
– Как-как. Судки с собой приносим.
– Да, все в судках.
– В баночках.
– А столовая как же?
– А нет у нас столовой.
– Как нет?
– Да закрыли еще в прошлом году.
– Почему?
– Да черт знает! Невыгодно, говорят.
– А как же обедать?
– Так вот, мы ж говорим: кто что с собой принес, то и едим.
– Гм… А подогреть? У вас там есть микроволновки, к примеру?
– У нас в цеху есть.
– А у нас нету. Мы на трубах греем. У нас же там температура – будь здоров!
– А у нас предыдущий начальник цеха – классный был мужик! Как пришел – спросил: а где ж вы едите? Мы говорим – да вот, кто как… Он говорит – непорядок! И предложил нам одну каморку у нас там освободить. Мы ее сами очистили, отремонтировали как смогли…
– В нерабочее время?
– Да, в основном. Ну, для себя же! Сделали там красиво. Скинулись – у нас там и микроволновка, и стол, чтоб чаю попить, и чайник, само собой. Уютно, хорошо. И столовая не нужна!
– Здорово. Классная история. Вот, а вы говорите, что ничего хорошего…
– Да. Вот только осенью у нас этого начцеха забрали, поставили другого. Тот как пришел – спрашивает: а это что у вас здесь? О! Отличная комната! Будем здесь агрегаты испытывать, как раз помещение нужно.
– И?
– Ну вот. Мы оттуда все вынесли, теперь там агрегаты испытываем. А комнаты приема пищи у нас опять нет.
– Мда… А что у вас с вредностью производства?
– Ну, вы ж были! Грохот, испарения, вибрация. Еще в 90-е нам всем молоко давали бесплатно. И надбавки были “за вредность”.
– А что сейчас с молоком?
– Сейчас электромонтажникам дают. А нам нет. Что странно: мы с ними в одном цехе работаем, одним воздухом дышим – у них есть молоко, у нас – нет. Обидно!
– А нам раньше “за вредность” платили 12% надбавки, а теперь платят 4%.
– А у нас “вредность” вообще убрали. Сначала было 12%, потом 8, потом вообще убрали.
– Комиссия приходила пару лет назад, делали переаттестацию рабочих мест. Воздух замеряли, шум. Всё меряли. Ну и говорят потом – а у вас нет вредности.
– Еще бы! Они ж специально в 7 утра приходят, когда агрегаты еще не запустили: понятно, что ни шума нет, ни воздух еще не отравился!
– Но, может, у вас там какие-то спецмероприятия какие-то проводили, специальные? В плане экологии? И стало чище?
– Да какие мероприятия!.. Никто ж ничего не делает по охране труда, мы ж вам об этом и говорим. А оборудование-то изнашивается, его тоже никто не меняет. Так что вредности только больше становится, “сифонит” отовсюду…
– То есть “вредность” убирают не потому, что стало менее вредно работать?
– Нет.
– А почему?
– А то вы не понимаете…
– А у нас на медкомиссиях у сурдолога – все глухие. Так и спрашивают: а! вы с завода? Можно и не мерить – у всех, кто больше 5 лет проработал, глухота той или иной степени. Но это профзаболеванием не считается.
– Не считается?
– Ну да. Вы ж с завода, говорят, там у всех так.
– Да, у нас глухота – не профзаболевание.
– Гм… Не понял, признаться. Но давайте дальше. Как у вас с доставкой на работу?
– Да плохо с доставкой. Раньше в ночную смену нас автобус отвозил и забирал – к нам ведь городской транспорт не ходит. А вот в этом году автобус продали. Нет у нас теперь автобуса.
– И как теперь?
– Теперь пешком ходим.
– Это сколько километров?
– 4 км.
– У нас 5 км.
– У нас минут 40 приходится идти. Очень неудобно.
– Особенно зимой, честно говоря. Мне особенно наших крановщиц жалко. Зимой, по темноте, 5 км топать…
– А у нас автобус есть!
– Ну, хоть у кого-то.
– Да, автобус-то есть. Только он теперь не наш, он с автобазы. У него четко: в 8 вечера он должен забрать людей со смены. Проблема только в том, что со смены, как правило, приходится задерживаться до 10, а то и до 11 вечера. А шофер не ждет – он же не наш. Он в 8 уезжает.
– И вы?
– Ну а нам что делать? И мы до города пешком идем, как и все. Зимой и минус 30 бывает, и минус 40…
– Давайте о хорошем поговорим. Как у вас с медобеспечением?
– У нас раньше медпункт был на предприятии. Производство опасное, в случае чего могли помочь… А теперь убрали.
– И у нас убрали.
– И у нас.
– А у нас медпункт пока есть. Но оттуда всех врачей сократили, сидит теперь фельдшер. Один. Только в дневную смену…
– То есть в ночную, считается, травм быть не может?
– Ну да. Сидит один, и лекарств у него почти никаких нет… Как, знаете, шутят: “У нас в медпункте из лекарств – одни носилки!”
– Ну теперь, если руку поранишь, замотаешь ее грязной тряпкой – и так и ходишь, работаешь дальше.
– Раньше у нас в медпункте даже прогревание было. Простудишься – идешь на прогревание…
– А теперь что?
– А теперь вывезли все. Ничего нет.
– А если вдруг травма?
– Ну что? Звоните, говорят, в “Скорую”. А пока она еще из города доедет…
– Значит, автобус убрали, столовую убрали, медпункт убрали. А что ж хорошего-то есть?
– Да что хорошего? Раньше, вон, 13-ю зарплату платили. По итогам года. Премии были квартальные.
– А теперь что, не платят?
– Да давно уж!.. Михалыч, когда 13-я у нас была последний раз?
– Я уж не помню…
– Лет 5 назад.
– Да больше!
– И квартальных премий не платят?
– Нет, что вы!
– А вообще, как вас поощряют? Ну, типа, знаете, “за ударный труд”? Можно, если вот особо хорошо работаешь, какую-нибудь прибавку получить? Поощрение?
(дружный смех)
– У нас знаете как говорят: “Если тебя не наказали – значит, уже поощрили!” (смех)
– У нас так не принято, поощрять. Лишить премии могут, а вот дать за труд… Такого не припомню.
– Да они и не могут.
– Кто они?
– Начальники. Они бы, может, и рады дать кому-то поощрение, но денег-то у них нет!
– Да, фонд зарплаты не увеличишь ведь.
– Разве что у кого-нибудь отобрать – тогда можно будет кого-то поощрить.
– Да, у нас только так.
– Хорошо. А как у вас с автоматизацией производства? Есть прорывы?
– Да какие прорывы…
– У нас про автоматизацию так шутят: “Кнопку нажал – вся спина в мыле!”
(дружный смех)
– У нас вот автоматизация: ключ, кувалда и руки (смех)
– Простите, не понял: что значит “кнопку нажал – вся спина в мыле”?
– Да очень просто: жмешь кнопку – и бежишь, к примеру, в соседний цех крутить задвижку.
– Задвижки ведь бывают будь здоров! У нас есть такие, которые раньше электропривод крутил 5 минут. А мы теперь эту же задвижку вдвоем крутим 2 часа.
– Как?!
– Ну, по очереди.
– А как же электромотор?
– А электромотор еще в 90-е сломался, запчастей для него не дают, денег, чтобы купить новый, тоже не дают. Поэтому решили: переделать автоматическую задвижку на ручную.
– Есть и такие, которые ввосьмером приходится крутить.
– Всей сменой собираемся.
– А про мотор говорят, что его еще при СССР делали, теперь такого и не найдешь…
– Интересно. Ну а как с грузами?
– Грузы мы руками грузим.
– А автопогрузчики?!
– Нет у нас никаких автопогрузчиков!
– Да нет, Петр, не помнишь, что ли? В углу цеха стоят!
– Точно! Да, были автопогрузчики!
– Но они уже лет 10 как встали. Запчастей для них нет, так и стоят.
– И поэтому грузят вместо них грузчики?
– Нет, грузчиков у нас сократили в этом году. Было 9, оставили двоих. Они и работают.
– Гм!… И как, справляются?
– Да как же им справиться?! Когда большой груз приходит, нас всех в помощь посылают: монтеров, слесарей, токарей…
– А краны как же?!
– Кранов у нас два осталось, на ходу – они в цехе постоянно нужны.
– Словом, с автоматизацией производства я понял: у вас происходит такая “автоматизация наоборот”…
– А что делать?
Действительно – что?
Источник: Размышления вольного социолога
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