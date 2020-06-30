На западе Украины продолжатся сильные ливни – синоптик

30.06.2020, 2:42, Новости дня

В Украину 30 июня придет холодный атмосферный фронт, который перемещается из Западной Европы, сейчас он уже над Польшей, об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в Facebook 29 июня.

“Завтра он принесет в Украину дожди, грозы, местами даже сильные ливни, град и шквалистое усиление ветра. В западных областях Украины ближайшей ночью будут наблюдаться сильные ливни. В течение дня атмосферный фронт будет перемещаться по территории Украины в восточном направлении”, – отметила Диденко.

Завтра днем дождевой фронт достигнет через Киевскую и Черниговскую области Одесской.

Posted by Наталка Діденко on Esmaspäev, 29. juuni 2020

“В Днепропетровской и других восточных областях значительные дожди маловероятны. Частично в Николаевской области и в Крыму могут быть дожди. В Херсонской области сухая погода. В Киеве завтра днем гроза, возможен сильный ливень, шквалистый ветер”, – подчеркнула синоптик.

Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям 29 июня предупредила о повышении уровня воды в реках на западе Украины.