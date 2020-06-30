Канал Трампа заблокировали на платформе Twitch за проявление ненависти

30.06.2020, 2:42, Новости дня

Аккаунт президента США Дональда Трампа временно недоступен для пользователей сервиса Twitch, канал был заблокирован “за проявление ненависти в прямом эфире”, об этом сообщил 29 июня The Verge.

Речь идет о трансляции на видеостриминговом сервисе выступления Трампа, в котором он сказал, что Мексика отправляет в США насильников, отмечает издание.

“Как и все остальные, политики на Twitch должны соблюдать наши условия предоставления услуг и принципы сообщества. Мы не делаем исключений для политического контента и будем принимать меры в отношении контента, который нарушает наши правила”, – заявил представитель Twitch The Verge.

Канал Трампа в Twitch был запущен в 2019 году. По ссылке на него выдается сообщение о том, что содержимое аккаунта недоступно.

Twitch – видеостриминговый сервис, специализирующийся на тематике компьютерных игр, в том числе трансляциях геймплея и киберспортивных турниров. Видео на платформе Twitch можно просматривать как в реальном времени, так и по запросу.

26 мая два сообщения Трампа в Twitter впервые были помечены как вводящие в заблуждение. В этих твитах Трамп высказался против голосования по почте во время пандемии коронавируса.

29 мая Трамп подписал указ, который направлен на “борьбу с цензурой” в социальных сетях. В Twitter назвали указ реакционным и политизированным. В компании считают, что документ угрожает свободе слова в интернете.