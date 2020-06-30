 

«Это даже близко не конец»

30.06.2020, 2:40, Разное

Глава ВОЗ пояснил об ускорении распространения пандемии коронавируса.

Несмотря на достигнутый многими странами прогресс в борьбе с коронавирусом, на глобальном уровне распространение пандемии на самом деле ускоряется, заявил на брифинге глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус.

«Мы все хотим, чтобы это закончилось. Мы все хотим жить своей жизнью. Но суровая реальность состоит в том, что это даже близко не конец», — подчеркнул Гебрейесус.

Так, некоторые страны столкнулись с ростом случаев заражения после возобновления экономической деятельности и возвращения к привычной социальной жизни. Большинство людей, по словам главы ВОЗ, остаются уязвимыми для инфекции, а у вируса все еще есть большое пространство для распространения.

Согласно данным Университета Джонса Хопкинса, коронавирусом во всем мире заразились уже больше 10 млн человек, а число его жертв превысило 502 тысячи. В конце прошлой недели ВОЗ зафиксировала рекордный суточный прирост заболевших: 20 июня во всем мире выявили 183 тысячи новых пациентов с COVID-19.

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Источник: Новая газета



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