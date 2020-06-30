Познер: Это наша страна и у нас есть долг – голосовать

30.06.2020, 2:30, Новости дня

Журналист, телеведущий Владимир Познер выразил уверенность, что у всех россиян есть долг – голосовать, так как «это наша страна».

«Вы наверняка видели эти большие плакаты, билборды, на которых написано «Это наша страна!», по поводу поправок к Конституции. Так ведь правда – это наша страна! И коль скоро это наша страна, то у нас все-таки есть долг – голосовать. Голосовать так, как мы хотим, так, как мы думаем – правильно. Но именно голосовать. Иначе получается, что непонятно, чья это страна?.. Будьте здоровы, удачи вам», – приводятся слова Познера на сайте «Познер Online».

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию проходит в РФ с 25 июня по 1 июля. Среда, 1 июля, будет выходным днем. Помимо голосования до основного дня, предусмотрено голосование вне помещения для голосования (в том числе на придомовых территориях), бесконтактное голосование на дому, дистанционное электронное голосование в Москве и Нижегородской области и голосование по месту нахождения с помощью механизма «Мобильный избиратель».

По данным ЦИК, участие в голосовании по закону о поправках к Конституции за четыре дня приняли более 40 млн человек. Явка составила 37,2% от числа избирателей. По данным ВЦИОМ, из проголосовавших россиян поправки поддержали 76% граждан.