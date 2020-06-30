Ученые рассказали о способе, который поможет определить агрессивность рака

30.06.2020, 2:10, Новости дня

Во время нового исследования ученые обнаружили, что тип МРТ-сканирования, который используется для контроля сердечно-сосудистых заболеваний, способен помочь в оценке агрессивности онкологических заболеваний у детей и на ранних стадиях подобрать подходящее лечение.

Понять клеточный состав ткани и оценить повреждения сердечной мышцы ученые могут путем измерения T1-взвешенной МРТ взаимодействия молекулы воды на микроскопическом уровне внутри клеток.

По мнению ученых, с помощью такого метода в будущем можно будет получать более точную информацию по каждому пациенту и подбирать самый эффективный вариант лечения.