 

Эксперты выяснили, какая пищевая добавка оказалась опасной для кишечника

30.06.2020, 2:10, Новости дня

Обнаружилось, что популярная пищевая добавка, которая разрешена в России, изменяет микробиоту кишечника у грызунов, вызывая изменения экспрессии белка в печени и воспаление в толстой кишке.

По мнению ученых, результаты их исследования очень важны для здоровья и питания людей, а также пищевой промышленности. Во время новой работы ученые обнаружили тесную связь между наночастицами оксида титана (IV) и негативным воздействием на здоровье.

Оксид титана (IV) является пищевой добавкой Е171, которую добавляют в жевательные резинки, газированные напитки и кондитерские изделия для более равномерного цвета. Чтобы определить влияние долгосрочного воздействия на здоровье человека оксида титана (IV), ученым потребуется проведение дополнительных исследований.



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