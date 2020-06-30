Специалисты рассказали о методе, который поможет побороть тягу к сладкому

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30.06.2020, 2:10, Новости дня

Ученые выявили уникальный метод, который может помочь в борьбе с неконтролируемой тягой к сладкому.

Во время новой работы специалисты провели несколько экспериментов, которые подтвердили, что конфеты с джимнемовой кислотой оказались очень эффективными в качестве метода постепенного избавления тяги к сладкому. Джимнемовая кислота обладает уникальной способностью подавлять вкусовые реакции на сладкие соединения.

В исследовании ученых приняли участие 58 добровольцев. Обнаружилось, что конфеты с джимнемовой кислотой позволяют добиться выраженного снижения потребления сахара. После употребления таких сладостей испытуемые практически перестают получать удовольствие от них.



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