Мнение: О самой изощрённой мести «чёрным» за протесты против «белых»

30.06.2020, 2:00, Разное



Фото © Reuters.

Ни одного российского гражданина не оставит равнодушным расовый конфликт на другом берегу Атлантики! Он развивается так, что кажется, будто речь идёт уже о выживании белой расы. И тут уже инстинктивная симпатия сама собой перемещается на расово близких, хотя и ментально противных W.A.S.P.

Возможно, и впрямь голос крови не заглушить.

Но есть как минимум одно стопроцентно реальное и научно установленное обстоятельство, способное примирить белого человека с чёрными протестами.

Нынешние #протесты проходят в необычных условиях. Весь мир в целом и #США в частности накрыла пандемия CoVID-19. Волей или неволей, новый #коронавирус уже стал частью повседневной жизни миллиардов людей на планете. И с ним нельзя не считаться.

И вот тут возникает медицинский факт.

По данным британских учёных, представители негроидной расы имеют вчетверо больший шанс умереть от коронавирусной инфекции, чем среднестатистические европеоиды. И это обстоятельство практически не зависит от уровня доходов чёрных граждан. Более того, оно не зависит и от прочих сопутствующих факторов, таких как возраст, регион проживания, разница между сельской и городской местностью классификацию, численность и состав домохозяйства, социально-экономическое положение, уровень квалификации, владение собственностью, предыдущий анамнез.

Конечно, определённую роль могут сыграть сложно выявляемые обстоятельства – такие, как плотность и частота социальных контактов (многие чёрные работают водителями автобусов, например), степень близости к больным с подтверждённым CoVID-19 (на должностях младшего медперсонала чёрных больше, чем белых) и т.д. Но в целом, весьма вероятно, что всё это – различия на уровне генов. А те, кто подобную разницу отрицают, пусть столкнутся со всесокрушающей силой самого лютого дарвиновского естественного отбора. Тем более, что именно чёрные отчаянно не верят, ни в необходимость масок, ни в социальную дистанцию, а потому не носят первого и не соблюдают второго.

Ну и Бог с ними!

Скажите, белые братья, вы удовлетворены?