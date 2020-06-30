На водные маршруты ЮБК выйдут ультрасовременные электрокатамараны для прогулок

30.06.2020, 1:42, Новости дня

"Абсолютно экологически чистое и бесшумное судно". Российские инженеры — о перспективном транспорте, который может начать курсировать в акватории Крыма. Речь о катамаранах на электротяге, их производство в РФ началось совсем недавно. Первый речной образец разработчики показали на днях в Санкт-Петербурге. И вот появилась информация, что в планах есть и морская версия.

По словам производителя, зарядить такое судно можно будет не только от сети, но и альтернативным способом — с помощью солнечных панелей. То есть, катамаран сможет генерировать энергию прямо во время движения. Ну, а мощности, как уверяется, хватит на пару сотен километров и не менее двухсот пассажиров. В общем, для перемещения между городами южного берега Крыма — вполне достаточно. Ожидается, что это произойдет уже через 8 месяцев.

Ну и немаловажная деталь — это особенности производства. Составляющие делаются в России. Более того, судно такого типа "одно из первых в мире". И хоть электро-катамаран сравнивают с "российской Теслой", по словам разработчиков — в данном случае отечественное производство "точно всех опережает".

Прогулочный катамаран уже сейчас способен принять на борт 100 пассажиров — и это без учета прогулочной палубы — и прокатить со скоростью до 15 узлов, это около 28 километров в час. Благодаря двум электродвигателям, расходы на такое судно в 3-10 раз меньше расходов на дизельное судно. При этом дополнительная зарядка батарей в течения дня не потребуется.

"Уникальная вещь – это 10 часов хода на батареях, на хорошей спокойной туристической скорости. То есть, это судно на одной подзарядке работает смену, полностью смену", — заверил Андриан Правдин, генеральный директор ООО "НПК Морсвязьавтоматика".

Петербуржские конструкторы разработали еще два проекта — прогулочного судна речного типа (его салон способен вместить 80 пассажиров) и скоростного катамарана класса "река-море". Он сможет перевезти уже 120 человек на расстояние до 180 километров с максимальной скоростью до 22 узлов или 40 километров час.

На изготовление оборудования из российских комплектующих в условиях импортозамещения пытаются переходить многие. Но электросуда — это даже не внутрироссийский, а внутрипетербуржский проект — 75 процентов систем и агрегатов изготовлено на одном предприятии северной столицы. Серийное производство обещают запустить с помощью гигантского 3D-принтера.

"Мы заложили уже фундамент и сделали проектирование трехмерного принтера с габаритами 130 метров в длину и 14 в ширину. Мы считаем, что сможем отработать технологию и печатать корпуса судов целиком, что еще больше увеличит производительность нашей верфи", — пояснил Андриан Правдин, генеральный директор ООО "НПК Морсвязьавтоматика".

Долгое время на загрязнение атмосферы речным и морским транспортом не обращали внимания. Считалось, что вреда он приносят сравнительно немного. Суммарные выбросы парниковых газов оценивались в 2,5-3 процента. Очевидна был губительность дизельных судов только в самых оживленных портах и странах с разветвленной сетью каналов. Например, в Нидерландах 80 процентов перевозок осуществляется по воде.

Лишь совсем недавно ученые подсчитали, насколько может отравлять воздух флот. Например, один океанский лайнер выбрасывает за год в атмосфера столько же углекислоты, что и 70 тысяч машин. И столько же оксида азота, сколько производят два миллиона автомобилей.

Оздоровлять атмосферу решили в первую очередь за счет перевода на электричество больших судов. Например, в Норвегии, Швеции, Канаде и некоторых других странах строят паромы. Но из-за большого водоизмещения и несовершенства электрических батарей, двигателей, такие суда способны перемещаться на одной подзарядке лишь на небольшие расстояния. В разработке речных пассажирских электросудов преуспели немногие. Например, на день раньше российского прототипа в экспериментальный рейс отправился китайский — из небезызвестного города Уханя, по реке Янцзы.

Интересно, что в случае с петербуржской разработкой красиво закольцевалась история. Дело в том, что именно там, в 1839-м году опробовали первую российскую электрическую лодку конструкции профессора Бориса Якоби. Она могла перевозить 12 пассажиров со скромной скоростью в 4 узла. Но технология тогда оказалась безумно дорогой. На создание гальванических элементов для электрического бота понадобилось 15 килограммов платины!

И вот сейчас пришло время вернуться к электричеству на речных судах.