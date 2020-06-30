С начала июня на водоемах Украины погибло более 30 детей – ГСЧС

30.06.2020, 1:40, Новости дня

С начала июня на водоемах Украины погибло более 30 детей. Об этом 29 июня сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

Как уточнили в ведомстве, всем погибшим детям и подросткам было до 18 лет.

“Трагические случаи происходят не только тогда, когда дети самостоятельно посещают пруды и реки. Более того, подавляющее количество чрезвычайных происшествий происходят чуть ли не на глазах у взрослых”, – подчеркнули в ГСЧС.

В госслужбе призвали родителей больше внимания уделять тому, как их дети проводят досуг.

17 июня Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям сообщала, что с начала месяца в стране утонуло 100 человек. При этом каждый шестой утонувший – ребенок.