 

С начала июня на водоемах Украины погибло более 30 детей – ГСЧС

30.06.2020, 1:40, Новости дня

С начала июня на водоемах Украины погибло более 30 детей. Об этом 29 июня сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

Как уточнили в ведомстве, всем погибшим детям и подросткам было до 18 лет.

“Трагические случаи происходят не только тогда, когда дети самостоятельно посещают пруды и реки. Более того, подавляющее количество чрезвычайных происшествий происходят чуть ли не на глазах у взрослых”, – подчеркнули в ГСЧС.

В госслужбе призвали родителей больше внимания уделять тому, как их дети проводят досуг.

17 июня Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям сообщала, что с начала месяца в стране утонуло 100 человек. При этом каждый шестой утонувший – ребенок.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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