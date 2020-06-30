Мнение: Ну, вот и все. Хана вашим путинским поправкам, деточки. Стоило огород городить?

30.06.2020, 1:30, Разное



Чо, ватки, скушали? Небось уже готовились к независимости, водочку и шампанское открывали? А вот хрен вам, жрите свой Крым и не обляпайтесь, бгг.

Совет ЕС продлил санкции против отдельных секторов экономики России, введенные в 2014 году. Об этом сообщает Associated Press. В Евросоюзе решили продлить санкции вплоть до 31 января 2021 года. Известно, что альянс принял такое решение после обсуждения хода выполнения минских соглашений. Члены Евросовета проводили его 19 июня.

Ржака, да? Еще пару лет назад мы бы возмущались, а сейчас я это дело на Ленту-Вру нашел и… и ржу сижу. Вот кому сейчас не похрену, когда Меркель и Ко обещают санкции ввести против США за попытку Трампа сорвать строительство СП-2?

У меня скоро ролик выйдет, сценарий написал – про бунт на корабле "партнеров". А они тут – санкции продлили!

p.s. Простите меня, сисинята и не братья из аграрной сверхдержвы – вы небось на заголовок купились.

Счастья вам.