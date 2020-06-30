Ученые выяснили, как извергаются подводные вулканы

30.06.2020, 1:06, Новости дня

Специалистам удалось определить механизм подводных извержений благодаря исследованию вулкана Гавр-Симаунт, который расположен рядом с Новой Зеландией, и проведению нескольких экспериментов.

Во время исследования подводного вулкана Гавр-Симаунт, расположенного к северо-западу от побережья Новой Зеландии на глубине около 1 000 метров, при помощи глубоководного робота учеными были проанализированы залежи пепла, которые остались после извержения на океаническом дне.

В ходе эксперимента специалистам удалось получить взрывную реакцию, которая спровоцировала возникновение частиц пепла идентичных тем, что были найдены на дне океана. Магму ученые поместили в тигель диаметром десять сантиметров под слой воды и подвергли интенсивной деформации. Появилась трещина, вода устремилась в образовавшийся вакуум и сыграла роль взрывчатого вещества. В результате произошел взрывной выброс воды и частиц,