 

Ученые выяснили, как извергаются подводные вулканы

30.06.2020, 1:06, Новости дня

Специалистам удалось определить механизм подводных извержений благодаря исследованию вулкана Гавр-Симаунт, который расположен рядом с Новой Зеландией, и проведению нескольких экспериментов.

Во время исследования подводного вулкана Гавр-Симаунт, расположенного к северо-западу от побережья Новой Зеландии на глубине около 1 000 метров, при помощи глубоководного робота учеными были проанализированы залежи пепла, которые остались после извержения на океаническом дне.

В ходе эксперимента специалистам удалось получить взрывную реакцию, которая спровоцировала возникновение частиц пепла идентичных тем, что были найдены на дне океана. Магму ученые поместили в тигель диаметром десять сантиметров под слой воды и подвергли интенсивной деформации. Появилась трещина, вода устремилась в образовавшийся вакуум и сыграла роль взрывчатого вещества. В результате произошел взрывной выброс воды и частиц,



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

13.04 / «Добро пожаловать в 1914-й!» – Independent провёл параллели между Первой мировой и коронавирусом

22.06 / Патриарх Кирилл “сердечно поздравил” россиян с Днем памяти и скорби, началом ВОВ

17.04 / Nissan о возобновлении работы в США

04.06 / Гольдфарб: В протестах в США нет политической составляющей. Это не революция

24.05 / Россия призвала Bloomberg извиниться за искажение данных о рейтинге Путина

13.05 / Hürriyet – Турция запускает программу сертификации, чтобы обеспечить безопасность туристов

26.04 / Коронавирус подтвержден у 874 российских военных

25.06 / Украина направила РФ ноту протеста из-за парадов в Крыму и Донбассе

20.04 / WP – борясь с последствиями пандемии, США загоняют себя в «долговую западню»

03.06 / Минздрав описал атипичное проявление COVID-19 у пожилых

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска