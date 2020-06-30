Мнение: О «партизанах» против Путина

30.06.2020, 0:54, Разное

Вот что не может не вызывать глубокого изумления, так это поразительная способность нынешней российской власти создавать проблему из любого пустяка. На ровном, что называется, месте. Причём не абы какую проблему, а непременно вызывающую раздражение у большого количества людей.

Вот и сейчас.

Российский президент Владимир #Путин неожиданно… подписал указ о призыве пребывающих в запасе граждан на сборы в Вооруженных Силах, войсках национальной гвардии, органах государственной охраны и органах Федеральной службы безопасности. Документ, опубликованный на официальном портале правовой информации, вступает в силу незамедлительно – с 29 июня.

Согласно законодательству, на сборы сроком до двух месяцев могут призвать граждан в возрасте до 60 лет, как служивших, так и не проходивших службу в армии. На период сборов все призванные находятся на казарменном положении и на них распространяется статус военнослужащих.

Вот, блин, самое время сейчас! Самое то, чтобы выдёргивать из привычной жизни справных, возрастных, работящих мужиков и отправлять их немного поиграть в войну. Вот без этого призыва Родина непременно окажется под угрозой, а её обороноспособность сильно пострадает.

И в обычное-то время такие сборы казались делом совершенно бессмысленным, причём с обеих сторон. Призванные маялись дурью и активно искали приключений в походах за водкой или самогоном в ближайший ларёк или шинок. Армейские офицеры, многие из которых годились возрастным призывникам в сыновья, морщились от лишней головной боли и называли своих подопечных «партизанами». Зато галочка в очередном мобилизационном плане была проставлена.

А сейчас, когда ещё не побеждён #коронавирус, и поправки не проголосованы до конца – зачем это вот всё? Чтобы понадёрганные из разных мест мужики, оказавшись в обстановке казарменной скученности, позаражали нахрен друг друга?

Причём даже на символический жест возвращения к норме очередной призыва на военные сборы никак не тянет. Масштаб мелковат?

Тогда в чём сакральный смысл сего президентского указа?