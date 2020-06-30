Белый дом: «Анархия на наших улицах недопустима»

30.06.2020, 0:39, Новости дня

Министерство юстиции США арестовало «более 100 анархистов за беспорядки и уничтожение федеральной собственности», а также выдвинуло обвинения против четырех человек за попытку снести статую Эндрю Джексона на Лафайет-сквер.

Об этом сообщила в ходе состоявшегося в понедельник брифинга пресс-секретарь Белого дома Кейли Макэнани.

«Закон и порядок являются составными элементами американской мечты, но, если преобладает анархия, эта мечта рушится. Анархия на наших улицах недопустима, а гнева недостаточно», – отметила она. «ФБР проводит более 200 расследований, связанных с терроризмом внутри страны. Генпрокурор Барр создал целевую группу по борьбе с насильственными антиправительственными экстремистами во главе с офисом прокурора США в Нью-Джерси и офисом прокурора США в северном Техасе.

Пресс-секретарь Белого дома Кейли Макэнани обвинила демократов бездействии.

«Демократы на всех уровнях: федеральном, уровне штатов и местном ничего не сделали. Сенаторы-демократы заблокировали двухпартийную полицейскую реформу. Губернатор-демократ из Миннесоты не смог срочно развернуть подразделения Национальной гвардии – потребовалось личное участие президента Трампа, чтобы это в конечном итоге произошло», – подчеркнула она.

Кейли Макэнани также заявила, что снос памятников конфедератам «не является частью какой-либо идеологии, но этой анархии способствует неудавшееся лидерство демократов». Она также процитировала твит американского лидера, в котором он заявил, что памятники «являются великими произведениями искусства, но все они представляют нашу историю и наследие, как хорошее, так и плохое. Нам важно понимать и помнить даже в трудные и трудные времена и учиться у них».

В Белом дома отметили, что решение штата Миссисипи убрать конфедеративную эмблему со своего флага было сделано законным образом.

Отвечая на вопрос журналистов об удалении твита, который президент Трамп написал днем ранее, а затем удалил, на котором слышно выкрик «Белая сила» [фраза используется сторонниками превосходства белой расы – «Голос Америки»], Кейли Макэнани заявила, что президент «не слышал эту конкретную фразу».