 

Белый дом: «Анархия на наших улицах недопустима»

30.06.2020, 0:39, Новости дня

Министерство юстиции США арестовало «более 100 анархистов за беспорядки и уничтожение федеральной собственности», а также выдвинуло обвинения против четырех человек за попытку снести статую Эндрю Джексона на Лафайет-сквер.

Об этом сообщила в ходе состоявшегося в понедельник брифинга пресс-секретарь Белого дома Кейли Макэнани.

«Закон и порядок являются составными элементами американской мечты, но, если преобладает анархия, эта мечта рушится. Анархия на наших улицах недопустима, а гнева недостаточно», – отметила она. «ФБР проводит более 200 расследований, связанных с терроризмом внутри страны. Генпрокурор Барр создал целевую группу по борьбе с насильственными антиправительственными экстремистами во главе с офисом прокурора США в Нью-Джерси и офисом прокурора США в северном Техасе.

Пресс-секретарь Белого дома Кейли Макэнани обвинила демократов бездействии.

«Демократы на всех уровнях: федеральном, уровне штатов и местном ничего не сделали. Сенаторы-демократы заблокировали двухпартийную полицейскую реформу. Губернатор-демократ из Миннесоты не смог срочно развернуть подразделения Национальной гвардии – потребовалось личное участие президента Трампа, чтобы это в конечном итоге произошло», – подчеркнула она.

Кейли Макэнани также заявила, что снос памятников конфедератам «не является частью какой-либо идеологии, но этой анархии способствует неудавшееся лидерство демократов». Она также процитировала твит американского лидера, в котором он заявил, что памятники «являются великими произведениями искусства, но все они представляют нашу историю и наследие, как хорошее, так и плохое. Нам важно понимать и помнить даже в трудные и трудные времена и учиться у них».

В Белом дома отметили, что решение штата Миссисипи убрать конфедеративную эмблему со своего флага было сделано законным образом.

Отвечая на вопрос журналистов об удалении твита, который президент Трамп написал днем ранее, а затем удалил, на котором слышно выкрик «Белая сила» [фраза используется сторонниками превосходства белой расы – «Голос Америки»], Кейли Макэнани заявила, что президент «не слышал эту конкретную фразу».

  • Русская служба «Голоса Америки»

    Нравится

    Буду следить

    Подписка



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

15.04 / Законодатели от Нью-Йорка просят оказать федеральную помощь для погребения умерших от COVID-19

23.06 / США расторгают торговую сделку с Китаем

09.05 / Жители Чукотки и Аляски организовали видеомост в память о подвиге летчиков «Алсиба»

18.04 / Авиакомпания S7 переориентировала часть самолетов на перевозку грузов

30.04 / Общественники попросили Мишустина ввести «штрафные каникулы»

09.06 / «Российского шпиона» в Австрии приговорили к трем годам тюрьмы

27.04 / СМИ сообщили о резком росте цен на авиабилеты

11.06 / Стоимость нефти марки Brent опустилась ниже 40 долларов

22.05 / Европейская бизнес-ассоциация призвала Раду реформировать экологический налог

19.06 / Политолог рассказал о политической смелости челябинского губернатора

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска