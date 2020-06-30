 

В Приморье судья подала в отставку после “цветочного” скандала

30.06.2020, 0:35, Новости дня

В Приморье в отставку ушла судья Рона Сопчук, которая оскандалилась на процессе по делу бывшего мэра Владивостока Игоря Пушкарева. По данным местных журналистов, она пришла на судебное заседание и попыталась вручить цветы представителю Генпрокуратуры.

На кадрах видно, как дама в красном что-то эмоционально рассказывает прокурору, а тот, выставив руки вперед, очевидно, призывает ее к спокойствию. В итоге женщину вывели из зала.

Позже выяснилось, что суд касался конфискации у осужденного на 15 лет за коррупцию чиновника незаконной недвижимости. Речь шла о сумме в 1 миллиард 400 миллионов рублей. Но оказалось, что в защиту этого имущества и самого бывшего градоначальника вступился давний знакомый Пушкарева, депутат Госдумы Сергей Сопчук. Он послал несколько депутатских запросов в Генпрокуратуру, которые там расценили как попытку вмешаться в процесс.

Когда об этих запросах рассказал представитель надзорного ведомства Сергей Бочкарев, на заседание явилась жена депутата, судья Рона Сопчук. После так называемого "цветочного скандала" специальная коллегия понизила ее в квалификационном классе, и Сопчук подала в отставку.

Текст:

"Вести. Дежурная часть"



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