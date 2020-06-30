 

Шнуров стал генпродюсером телеканала RTVI

30.06.2020, 0:30, Новости дня

Фронтмен рок-группы “Ленинград”, актер, продюсер и политик Сергей Шнуров стал генеральным продюсером международного русскоязычного телеканала RTVI. Об этом телекомпания сообщила на своем сайте 29 июня.

“Вместе с командой канала он будет работать над главной задачей холдинга – объединением миллионов русскоязычных людей во всем мире через общий культурный концепт”, – говорится в сообщении.

Предложение Шнурову сделал владелец RTVI Микаель Исраелян.

“Мы изучили лучшие практики и приняли решение создать новую должность, предложив сотрудничество именно Сергею, давно известному как в России, так и за рубежом. Сергей часто посещает страны с высокой концентрацией русскоязычного населения и отлично понимает менталитет живущих за границей. Мы уверены, с приходом Сергея RTVI сможет обрести свою новую уникальную интонацию и оригинальный контентный облик”, – прокомментировал кадровые изменения Исраелян.

“На протяжении всей жизни я работаю с собирательным образом русского человека, тема нашего особенного мировоззрения была всегда в центре моего внимания. В своем творчестве я стремился сохранить связь между носителями нашей культуры и языка. Присоединившись к команде RTVI, я планирую развивать площадку для обсуждения всех самых острых и актуальных вопросов международной повестки, напрямую влияющих на жизнь соотечественников по всему миру”, – приводит сайт слова Шнурова.

Предполагается, что новый генпродюсер займется созданием и продвижением неновостных продуктов, обновлением и продвижением бренда канала, будет формировать общую креативную стратегию развития и сетку вещания.

RTVI вещает в 53 странах мира.

В феврале 2020 года Шнуров вступил в Партию роста, заявив о намерении баллотироваться в Государственную думу России на выборах 2021 года. Комментируя свое решение, артист подчеркнул, что “с ним будет веселее”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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