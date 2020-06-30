Cirque du Soleil объявил о банкротстве из-за пандемии COVID-19

30.06.2020, 0:30, Новости дня

Cirque du Soleil 29 июня объявил о банкротстве и увольнении примерно 3480 своих сотрудников, информация об этом появилась на официальном сайте компании.

В начале пандемии коронавируса цирк временно приостановил производство своих шоу, в том числе шести в Лас-Вегасе, отмечено в сообщении. Также компании пришлось отменить 10 концертов по всему миру.

“В течение последних 36 лет Cirque du Soleil была очень успешной и прибыльной организацией. Однако с нулевым доходом после принудительного закрытия всех наших шоу из-за COVID-19 руководство должно было действовать решительно, чтобы защитить будущее компании”, – сказал Даниэль Ламарр, президент и исполнительный директор Cirque du Soleil Entertainment Group.

По информации CNN, у Cirque du Soleil почти $1 млрд долгов. Компания намерена реструктурировать долг с помощью правительства Канады и частных инвестиционных компаний.

Цирк объявил тендер на участие в конкурсе со стороны своих спонсоров, в том числе частных инвестиционных компаний из США, Китая и Канады на $420 млн. Предполагается, что это предложение станет отправной точкой в аукционе для привлечения других участников.

Cirque du Soleil (Цирк солнца) – канадская компания, работающая в сфере развлечений. Была основана в 1984 и базируется в Монреале. Цирк известен принципиальным отказом от участия животных в спектаклях и своими синтетическими представлениями, в которых цирковое мастерство соединяется с музыкой, причудливым дизайном и хореографией. В штате компании более 4 тыс. человек в в разных труппах.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.