 

Президент Казахстана поручил подготовить предложения по возвращению карантина

30.06.2020, 0:30, Разное

После снятия ЧП число случаев COVID-19 увеличилось в 7 раз.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правительству в течение двух дней подготовить предложения по возвращению жесткого карантина из-за роста числа зараженных коронавирусом, говорится на сайте главы республики.

По словам Токаева, с момента снятия ограничений 11 мая число случаев коронавирусной инфекции в стране увеличилось в 7 раз. Глава Казахстана связывает это в том числе с недостатками в работе некоторых государственных органов. Также, по мнению президента, система госуправления не подготовилась к эффективной работе вне режима ЧП, а Минздрав не смог скоординировать работу центральных и местных органов власти.

Токаев отметил, что регионах зафиксирован дефицит коек для пациентов с коронавирусом, а также нехватка медперсонала, лекарств и оборудования. В рамках подготовки к возможной второй волне коронавируса он поручил увеличить на 50% количество коек в больницах.

Кроме того, во время совещания глава республики объявил выговоры руководителям города Шымкета и двух областей, а также замечания — главам Нур-Султана и Алматы.

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Режим ЧП в Казахстане действовал с 16 марта по 11 мая, но ограничительные меры после его снятия ослабляли постепенно. В конце июня из-за роста числа зараженных власти республики решили вновь ужесточить их в некоторых крупных городах.

С начала эпидемии в Казахстане выявили больше 21 тысячи случаев заражения коронавирусом, умерли от инфекции, по официальным данным, 183 человека. Число зараженных, у которых заболевание протекает бессимптомно (не входят в общую статистику), превышает 16,6 тысячи. За предыдущие сутки в Казахстане зарегистрировали 1613 случаев заражения коронавирусом, включая бессимптомные.

Источник: Новая газета



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