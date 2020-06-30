Обнаружен эффективный метод борьбы с неизлечимой болезнью

30.06.2020, 0:00, Новости дня

Исследователи обнаружили способ, который позволил им восстановить мозг грызунов, поврежденный болезнью Паркинсона.

Во время новой работы ученые перепрограммировали специфичные клетки головного мозга в новые нейроны, заменившие утраченные нервные клетки. Такой способ позволил устранить симптомы расстройства. Специалистам удалось выяснить, как заставить мозг создать новые нейроны, при помощи снижения активности специфического белка PTBP1 в звездовидных клетках, которые отвечают за выполнение вспомогательных функций.

Во время эксперимента грызунам была введена токсичная для нейронов молекула, которая похожа на дофамин, и у животных развился химически индуцированный аналог болезни Паркинсона. В черное вещество мозга мышей также ввели безопасные аденоассоциированные вирусы, которые несли в себе малые молекулы РНК. Небольшие молекулы РНК используются для подавления активности определенного гена. Обнаружилось, что введение малых РНК в области мозга привело к появлению разных типов нейронов.