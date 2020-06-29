Мнение: “Лыня”

29.06.2020, 23:54, Разное

Вышел большой документальный фильм "Лыня" посвященный поставкам российской гуманитарки на Донбасс в 2014-2015 годах. Назван в честь позывного Сергея Паршикова, который практически с самого начала войны возил гуманитарку ополченцам в Славянско-Краматорскую агломерацию и активно этим занимался вплоть до осколочного ранения ног в Широкино весной 2015-го года. Читатели блога в свое время помогали со сбором денег на лечение полученных ранений. Имею удовольствия знать Сергея лично, как и ряд других героев фильма. С "Лыней" познакомились если не изменяет память в Ростове, где работал склад Алексея Зотьева через который на Донбасс проводили большие объемы различной гуманитарки. Некоторые видео, которые вы смотрели в блоге в 2014-2015 году доставал из различных подразделений именно "Лыня" (в частности, отличные съемки с БПЛА ГРУ ДНР).

О фильме:

«Русская Община», студия «Langleyfilms», «Международный Фонд Миротворческих Сил Ветеранов Боевых Действий» сняли документальный фильм, который посвятили памяти всех павших и тех, кто выжил в борьбе с фашистским режимом на Украине. Эпиграфом к многосерийной ленте «ЛЫНЯ» послужил афоризм Сенеки «Кто живёт ни для кого, тот не живёт и ради себя». Почему? Это можно понять, только посмотрев все части от начала и до конца. Это поймут те, кто жил Донбассом с рокового 2014-го года, когда всё началось. Это поймут те, кто продолжает жить этой войной, которая длится уже больше, чем Вторая Мировая Война, и конца этому противостоянию не видно. Юго-Восток так называемой Украины, квазигосударства, не имеющего права на существование, появившееся по причине распада Советского Союза, встал на защиту своих принципов после вооружённого государственного переворота в Киеве, в результате которого к власти пришла неонацистская Хунта, которая до сих пор руководит многострадальной частью бывшего единого государства – СССР.

Не станем вдаваться в причины произошедшего, фильм снят не с этой целью.

Лента представляет собой хронологически выстроенный ряд видеоматериалов со множеством кадров реальных событий, начиная с весны 2014-го и заканчивая настоящим временем. Параллельно с видеорядом идёт рассказ участников происходившего, тех, кто принимал непосредственное участие в событиях, не на главных планах, но были в самой их гуще. Эти люди рассказывают о том, что переживали, как и что происходило в реальности, а не в тех репортажах, которые всё это время изредка появляются в российских СМИ. Центральной линией сюжета служит повествование человека, с самого начала помогавшего восставшему Донбассу всем, чем может. Человека, ставшего своеобразным портретом всех тех, кто возил и возит помощь нуждающимся, тратя свои последние деньги, гробя личные автомобили, отдавая последнее мирным жителям и Народному ополчению независимых ныне, пусть никем не признанных, республик. Именно волонтёрам, без преувеличения, сделавшим возможным становление ДНР и ЛНР, в основной степени посвящено это произведение документалистики. Тем, кто начал движение, тем, кто его продолжил, тем, благодаря делам которых Россия узнала и вспомнила, что такое помогать всем миром, безвозмездно и не за награды, просто потому, что это необходимо.

«Никогда мы не будем братьями….» – кто изначально следил за событиями на Донбассе и на Украине, прекрасно помнит эти слова, на которые потом было написано множество ответов. Именно этими словами можно обозначить тот раскол в обществе, благодаря которому началась гражданская война. То, что ценно для одних, является простой никчёмной мишурой для других.

Почти четверть века Украина жила самостоятельно. Почти четверть века США вкладывали деньги, ведя информационную войну по всем фронтам, переформатируя население, пестуя выживших ублюдков, служивших фашистам и их потомков. Запад чётко следовал заветам Бисмарка и теориям Бжезинского. Согласно постулатам этих деятелей, если оторвать от России украинский народ, то русских можно будет победить и они неизбежно падут. Надо отметить, что американские политтехнологи поработали на славу, сделав упор на молодое поколение и на западную часть страны, население которой всегда тяготело к Европе и имело мало общего в традициях и ценностях с остальной частью государства, где испокон веков основным языком был русский и населенную русскими людьми. Именно «западенцы» стали основным ядром тех, кто вышел на Майдан. Кто громил Киев и убивал силовиков.

Алексей Зотьев, президент РОО «Русская Община» начинает рассказ о том, как и в какой последовательности стали разворачиваться изначальные события, что, именно с его позиции, стали предпринимать первые люди, которые пытались

поддержать своих соотечественников на Донбассе всеми возможными способами. По ходу его рассказа идёт видеоряд с кадрами происходящего. Захват ОГА и других учреждений теми, кто посчитал новый режим незаконным, первые столкновения в Мариуполе, где с честью сложили головы сотрудники органов внутренних дел, перешедшие на сторону патриотически настроенного населения города, кто не принял западную идеологию и власть неонацистов.

Продолжает эстафету Олег Муратов, занимающий должность начальника гуманитарного сектора «Русской Общины». Олег отметил, сам того не заметив, очень интересный момент. Именно тогда, когда начались события, о которых рассказывает фильм, интернет и социальные сети прошли становление в России и стали тем, что они представляют из себя в настоящий момент. Что только не делалось через тот же ВК (ВКонтакте). Проходили согласования встреч, прорабатывались маршруты следования, вербовались добровольцы, шли разведданные о перемещениях ВСУ. Именно в 2014-м появилось такое понятие, как «стрим», то есть передача видеоряда с места событий непосредственно их участниками. Именно тогда начали своё становление такие сайты, как «Русская Весна», стали широко известными информационные агентства, специализирующиеся на репортажах из горячих точек, такие, как «News Front» и «ANNA News». Появились ресурсы «Антимайдан» и множество патриотических групп в социальных сетях. Именно в это время появилась целая армия операторов, снимающих безымянные ролики с названиями в виде числового кода. Благодаря таким операторам все события Русской Весны оказались запечатлены в том виде, как их видели простые люди. Немалое количество таких материалов использовано в представляемой ленте.

В фильме рассказывается о том, как начинала идти первая помощь на Донбасс. Как сотни людей несли, часто последнее, на пункты приёма, стесняясь и не думая ни о каком пиаре. Именно об этом рассказывает следующий участник событий, Михаил Пинигин из Нижневартовска. Необходимо отметить, что география оказания помощи охватила практически всю Российскую Федерацию, в каждом регионе были приёмные пункты, куда неравнодушные люди несли всё. что могли передать другим, тем, кто волею судьбы оказался в самой гуще событий, тем, кто никак не мог ожидать что произойдёт то, что произошло. Некоторая растерянность и неверие в происходящее царили фактически все первые месяцы, пока народ не понял, что это всё не игра и не очередное стучание касками по асфальту, что это реальная война с реальным противником, который тебя ненавидит и готов убить не только тебя, а и всю твою семью.

Приняла участие в картине Ольга Вязовская (Лёля), знаменитый начмед Стрелкова в Славянске, ставшая позже руководителем военно-медицинской службы молодой республики и практические позабытая всеми ныне, к слову, находящаяся в очень непростой ситуации, благодаря пошатнувшемуся здоровью и тяжёлой травме спины. Ольга очень интересно и эмоционально ведёт рассказ о событиях того времени. То, о чём она говорит, станет настоящим откровением для большинства зрителей. В каких условиях работали медики, каким опасностям подвергались те, кто вёз гуманитарные грузы, или сам спешил на помощь.

Сергей Паршиков, главный герой картины, являющийся руководителем гуманитарных проектов «Русской Общины» в ДНР и возглавляющий гумбат «Новороссия» перехватывает эстафету у Ольги, начиная рассказ о том, кто шёл в ополчение на первых порах, когда боевые действия ещё только начинались. Также Сергей раскрывает малоизвестные факты о том, почему множество ребят из России, отправившихся на помощь восставшему против фашизма Донбассу, оказались пропавшими без вести в первые месяцы. Его откровения приподнимают завесу над очень многими вещами, о которых ранее ходили только слухи.

Вторая часть фильма называется «Рубикон»

Начинается она с кадров кровавой бойни, которая стала переломной для большинства людей по обе стороныграницы, с события, которое стало для подавляющего большинства людей точкой невозврата, когда стало окончательно понятно, что никакого пути назад больше не будет, с «Одесской Хатыни». То, что произошло 2 мая в Доме Профсоюзов, а 9-го мая в Мариуполе, стало тем рубиконом, перейдя который жизнь разделилась на «до» и «после»

Именно тогда на Донбасс хлынула настоящая волна, десятки тысяч российских добровольцев, простых людей из самых дальних уголков необъятной России. Они шли на защиту мирных людей, которых зверски истязали воинствующие ублюдки. Многие считают, что воевать шли одинокие неудачники, однако, это совершенно не соответствует действительности. В бой рвались все, от рабочих и деревенских жителей, до крупных бизнесменов, бросавших все дела, от совсем мальчишек с романтическими бреднями на уме до многодетных отцов больших семейств.

Началась Русская Весна, началось время, когда всколыхнулась давно забытая русская гордость, мужество и взаимовыручка. Этот единый порыв до такой степени напугал власть имущих, что они до сих пор стараются всеми возможными способами задавить то, что проснулось в том роковом мае, и, надо признать, это почти удалось. По ходу повествования о событиях тех дней появляется новый рассказчик, молодая девушка Ольга Якубовская, ныне работающая в молодёжном парламенте ДНР. Она рассказывает о своих ощущениях от начала боевых действий и о том, как повлияла на людей блокада со стороны Украины. Потом в ленте делится своими воспоминаниями командир НМ ДНР Заур. Первые обстрелы, паника и первые потоки беженцев, кто куда, как в Россию, так и на Украину. Это были самые тяжёлые моменты, первые жертвы среди мирных людей, никакого отношения не имевших к происходящему и просто живущих в Горловке, Ясиноватой, Донецке. Именно тогда стало приходить осознание того, что теперь больше не будет так, как было, что мир изменился и что всё по-настоящему!. Основные рассказчики присутствуют на протяжении всего фильма, это представители организации «Русская община». По большей части именно о них и снята картина, и о тех, с кем ребятам приходилось сталкиваться по мере необходимости.

Третья часть, «Дорога», продолжает тему конфликта на Донбассе.

Выступление Скифа в Донецке, заявление «Кровавого пастора» Турчинова о начале применения ВСУ против собственного народа… Жестокость людей и реалии тыла, брошенные кварталы, дома, собаки и кошки, которые одичали и стали дикими стаями… Страшное повествование продолжается…Осознание войны и смерти. Серые будни, наполненные безысходностью и болью. И видеоряд, редкие кадры того, что творилось, кадры, которые практически не попадали в сеть, или были не замечены. Прилёты в высотки, разбитые машины и труппы, труппы, труппы. Труппы женщин, труппы детей и их матерей, труппы стариков. Мирные жители, мирные сёла и городки, руины и смерть. Смерть повсюду…

И волонтёры, те, кто вёз помощь под минами и градами, кто пробирался по коридорам смерти к тем, кто ещё остался жив и кому помощь пока нужна. Риск, постоянный риск, хождение по краю. Вот так работали первые волонтёры, кто возил грузы на Донбасс в 2014-м/2015-м годах. Никакой организации, каждый делал то, что считал необходимым и отдавал тому, кому необходимо. Всё это без купюр показано в картине. Первые авиаудары и ощущения от первого лица, когда на тебя заходит «Сушка»….

Четвёртая часть продолжает тему войны на Донбассе, такой, какой она является, жестокой и кровавой.

Война имеет одно особое свойство. Она поднимает людскую пену, наверх всплывает как самое лучшее, так и самое худшее, она показывает, кто есть кто. Помните, мы выше говорили о брошенных животных. Кто то может станет оправдывать тех, кто бросил братьев наших меньших, а как оправдать тех, кто бросил свих родных, бабушек и дедушек, отцов и матерей, бросил просто так, умирать…? Эта часть о человеческой жестокости и человеческой доброте. «Суп»,

именно такое название поставили авторы фильма в заголовке… Суп, который привозили волонтёры, которые кормили тех, кого оставили все. О человеческой подлости и человеческой благодарности, о голоде и гуманитарной катастрофе. Виталий Ищенко, один из организаторов помощи мирным гражданам в ЛНР, расскажет об этом и о многом другом, в том числе о том, что именно до тех, кто нуждается больше всего, помощь реже всего доходила. Первые «белые КАМАЗы и первые попытки систематизировать и взять под контроль работу тех, кто привозил и раздавал так необходимые вещи и продукты.

Пятая часть, «Честь».

Серия продолжает тему войны на Донбассе. Лыня рассказывает о том, как попал с помощью в город, где ещё не закончились бои, когда город Углегорск ещё не был освобождён полностью. Война глазами мирного человека, разбитые дома, горящие крыши, дымящиеся тела погибших. Именно такой предстаёт она перед зрителем. Задача волонтёра прибыть на место, где его ждут, как можно быстрее, но если слишком поторопишься, то… Мирные жители и мародёры из ВСУ. Оккупация, именно такие ощущения остались у тех, кто успел спастись от украинской армии. Разбитые кладбища и храмы без куполов. И опять о страхе… Страшно ли быть под обстрелом?

Шестая часть, «ВОГ».

О подлости и о чести, о жизни и о смерти, о том, как себя вели некоторые представители «севера». О том, как притупляется чувство опасности и начинают делать ошибки, о цене таких ошибок. Серьезное ранение. От войны можно уйти, а война от тебя не уйдёт никогда.

Седьмая, заключительная часть, «Возвращение».

О памяти и о том, что подавляющее большинство тех, кто начинал, просто вычеркнули, «забыли» не только награды и заслуги, вычеркнули людей. Пока ты что то делаешь, ты нужен, а если тебя ранили, то тебя забыли. Именно об этих проблемах рассказывается в заключительной части. О неблагодарности, о беспамятстве и о социальной незащищённости. А так же о шрамах, которые очень долго не могут зарасти, душевных и боевых…

Завершающая часть фильма напоминает людям о том, что то, что Донецк жив, что люди вернулись, большая заслуга именно российских ребят, как ополченцев, так и волонтёров, и не стоит об этом забывать. Много они не просят, просто помнить об этом…

Отдельно хочется отметить звуковую дорожку фильма, она так же, как и вся лента, не оставит никого равнодушным. Посмотрите, что у нас получилось и не судите строго, мы просто хотели показать правду, а правда не всегда романтична и красива, Главное, что каждый, кто досмотрит картину до конца, многое поймёт и оценит

https://zen.yandex.ru/media/id/5ed5618fd84b4b08fd79e9b3/premera-dokumentalnogo-filma-lynia-5ef3b115d406325593c65b9e – цинк