США – о мерах борьбы с иранской ядерной угрозой

29.06.2020, 23:27, Новости дня

Президент США Дональд Трамп дал четко понять, что государство, являющееся ведущим спонсором терроризма в мире, не должно получить доступ к ядерному оружию.

«Ирану не будет позволено иметь ядерное оружие, пока я занимаю пост президента Соединенных Штатов», – заявил он.

В течение последних двух лет Соединенные Штаты проводили кампанию максимального давления на Иран, используя экономические и дипломатические инструменты для предотвращения активизации ядерной деятельности иранского режима. Недавно госсекретарь Майк Помпео объявил о новых шагах в этом направлении.

Во-первых, Соединенные Штаты объявили, что действие исключений из санкционного режима в отношении трех иранских проектов, связанных с ядерной энергетикой, прекратится после 60-дневного периода, что позволит организациям свернуть любое участие в этих проектах.

Это относится к конверсии реактора в Араке, предоставлению обогащенного урана для исследовательского реактора в Тегеране и экспорту отработанного топлива с иранских исследовательских реакторов.

Исключения из санкционного режима позволили проектам, начатым в рамках международного ядерного соглашения от 2015 года, из которого Соединенные Штаты вышли в 2018 году, продолжаться без риска санкций со стороны США.

Во-вторых, Соединенные Штаты наложили санкции на двух иранских должностных лиц, причастных к деятельности по обогащению урана: Амджада Сазгара и Маджида Агаи.

В-третьих, США ввели санкции в отношении судоходной компании Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), в соответствии с президентским указом №13382.

«IRISL неоднократно перевозила товары, связанные с иранскими ракетными и военными программами, а также товары, вызывающие беспокойство в плане ядерного распространения, в том числе подлежащие контролю со стороны Группы ядерных поставщиков», – заявил госсекретарь Помпео. Все, кто ведет бизнес с IRISL, рискуют попасть под санкции.

Специальный представитель США по Ирану Брайан Хук заявил, что Соединенные Штаты предпринимают эти меры, «поскольку режим продолжает использовать свою ядерную программу для вымогательского давления на международное сообщество». «Мы лишим Иран всех путей к ядерному оружию», – подчеркнул он.

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