 

“Ростов” проявляет интерес к русскому шведу

29.06.2020, 23:25, Новости дня

Нападающий дрезденского "Динамо" Александр Еремеев может продолжить карьеру в российской премьер-лиге. 26-летним шведом русского происхождения интересуется "Ростов".

На Александра Еремеева претендуют также английский "Халл Сити", немецкий "Падерборн" и голландский "Твенте", сообщает Kicker. Александр связан контрактом с "Динамо" до 2022 года, но в связи с вылетом динамовцев из второй бундеслиги он может расторгнуть договор.

В Швеции Александр играл за "Хаккен" и "Мальме". В прошлом году он перешел в дрезденское "Динамо". В 22 матчах он забил 4 мяча. На счету Еремеева один матч в составе сборной Швеции.



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