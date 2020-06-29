В МАГАТЭ прокомментировали информацию о повышении уровня радиации на севере Европы

29.06.2020, 23:20, Новости дня

Незначительное повышение уровня радиоизотопов в Северной Европе не представляет опасности для здоровья людей или окружающей среды. Об этом 29 июня сообщило на своем сайте Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ).

Стремясь помочь определить возможное происхождение радиоизотопов, МАГАТЭ 27 июня связалось с европейскими странами и запросило информацию о том, было ли обнаружено превышение показателей и произошло ли какое-либо событие, возможно, связанное с выбросом радионуклидов в атмосферу. К полудню 29 июня 29 государств – членов агентства в европейском регионе, включая Украину, сообщили, что на их территории не было событий, которые могли бы вызвать наблюдаемые концентрации рутения-103, цезия-134 и цезия-137 в атмосфере.

При этом данные из России пока не получены.

“Ожидаю, что все больше государств-членов предоставят нам соответствующую информацию и данные, и мы продолжим информировать общественность”, – заявил генеральный директор агентства Рафаэль Гросси.

Исполнительный секретарь подготовительной комиссии Организации по договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний Лассина Зербо 26 июня сообщил, что расположенная в Швеции мониторинговая станция обнаружила следы повышенного содержания радиоактивных изотопов цезия-134, цезия-137 и рутения-103.

Национальный институт здравоохранения и защиты окружающей среды Нидерландов 28 июня опубликовал отчет, из которого следует, что источник радионуклидов мог находиться на западе России.

В “Росэнергоатоме” агентству “Интерфакс” сообщили, что происшествий на АЭС северо-запада России в июне не фиксировалось, выбросы на станциях не превышали контрольных значений.