Иран выдал ордер на арест Трампа, Евросоюз продлил санкции против РФ. Главное за день

29.06.2020, 23:20, Новости дня

Трампа хотели объявить в розыск

Иран выдал ордер на арест президента США Дональда Трампа по делу об убийстве генерала Касема Сулеймани. Обвинения в причастности к убийству и терроризме в Тегеране выдвинули еще против 35 высокопоставленных американских политиков и военачальников. Прокурор сообщил, что Иран обратится в Интерпол с просьбой выпустить на всех фигурантов списка так называемые красные карточки для содействии в их розыске.

В Интерполе ответили, что не собираются удовлетворять запрос Ирана.

Выборы президента Польши

Во второй тур президентских выборов в Польше вышли нынешний глава государства Анджей Дуда и мэр Варшавы Рафал Тшасковский.

Экс-премьера Франции посадят

Бывший глава французского правительства Франсуа Фийон признан виновным в фиктивном трудоустройстве своей супруги Пенелопы. Суд приговорил его к пяти годам лишения свободы, из которых три – условно. Пенелопе Фийон дали три года тюрьмы условно.

Нападение в Карачи

Четверо охранников фондовой биржи в пакистанском Карачи и полицейский погибли в результате налета вооруженной банды. Все четверо нападавших застрелены, сообщили в полиции.

Санкции ЕС

Европейский союз продлил еще на шесть месяцев секторальные санкции против России.

Черные ящики

Иран отправил во Францию бортовые самописцы сбитого пассажирского самолета компании МАУ.

COVID-19 в Украине

Количество новых случаев коронавируса в Украине существенно снизилось (646). При этом уже 13 областей не соответствуют требованиям для ослабления карантина.

Рейтинг президента

По данным КМИС, уровень одобрения деятельности президента Украины Владимира Зеленского за прошедший месяц упал с 47% до 38%.